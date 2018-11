Moto2 – Luca Marini ed il problema alla spalla | dai consigli di Vale alla follia di

Moto2 Valencia - la pole per Luca Marini dello Sky Team : Valencia - Luca Marini si prende la pole in Moto2 per il Gp di Valencia, ultimo della stagione: il pilota dello Sky Team gira in 1:35.777, precede di 27 millesimi Xavi Vierge, a 168 millesimi Marcel ...

Moto2 - Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : E' il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda fila invece per il campione del mondo di Moto2 Pecco Bagnaia. ' Sono ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...

Moto2 – Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : seconda pole stagionale per Luca Marini: il fratello di Valentino Rossi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Valencia Dopo la prima vittoria iridata in carriera di due settimane fa in Malesia, Luca Marini continua a sorridere e lo fa con una splendida pole position conquistata oggi sul circuito Ricardo Tormo. E’ il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda ...

Moto2 - Luca Marini : “Ho dimostrato di essere veloce. Tra due anni in MotoGP? Debbo prima vincere nella media cilindrata” : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Moto2 - Luca Marini : “Ho dimostrato di essere veloce. Tra due anni in MotoGP? Debbo prima vincere nella media cilindrata” : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Moto2 - Luca Marini non è più “il fratello di Valentino Rossi”. Un pilota ormai maturo che può puntare al Mondiale e alla MotoGP : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del MotoMondiale 2018. Nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Luca Marini - GP Malesia Moto2 2018 : “E’ stato bellissimo vincere qui a Sepang. Oggi sapevo di essere il più forte!” : La prima vittoria non si scorda mai. A questo ma anche ad altro starà pensando Luca Marini. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha ottenuto il primo successo nel Motomondiale, nella classe Moto2 a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del campionato della media cilindrata, che ha visto anche il trionfo iridato del compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia, giunto terzo quest’Oggi. Una condotta d’autorità ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) - Oliveira chiude settimo : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...