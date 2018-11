Moto2 | GP Valencia 2018 | risultati e classifiche prove libere 3 Xavi Vierge il più

Moto2 - Valencia : pioggia nelle prime prove - Bagnaia non rischia : Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, per la prima volta sceso in pista da Campione del Mondo 2018, protagonista di una giornata di attività dove ha preferito non correr rischi inutili portando a termine ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Iker Lecuona domina sul bagnato - Bagnaia nelle retrovie : Iker Lecuona conferma di essere il mago della pioggia durante le prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale Moto2. L’acqua ha dominato la scena della seconda sessione, la pioggia ha dettato legge in terra spagnola in tutto questo venerdì e dovrebbe presentarsi anche domenica in gara mentre le qualifiche dovrebbero svolgersi sull’asciutto. In queste condizioni di asfalto non c’è storia e il padrone di casa ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Iker Lecuona il più veloce sul bagnato davanti a Marquez e Oliveira - Bagnaia 6° : Lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) si conferma uno specialista del bagnato e stampa il miglior tempo (1.46.705) nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si è svolta in condizioni di asfalto bagnato che è migliorato costantemente sino a metà turno, per poi peggiorare nuovamente a causa di un nuovo scroscio di pioggia abbastanza improvviso. La ...