Moto – FIM ISDE 2018 | l’Italia si conferma tra le squadre top | gli azzurri al vertice nel

Moto2 – Ippolito vs Ezpeleta : la FIM ferma Fenati fino a fine anno - oggi il comunicato : Fenati fermo fino a fine anno: Vito Ippolito non approva gli intenti di Ezpeleta, la FIM chiede un inasprimento della pena Carmelo Ezpeleta si stava muovendo per cercare una terza moto per far tornare in pista Romano Fenati al Gp del Giappone. Una volta scontata la sanzione di due giornate di squalifica a causa del gesto di San Marino, il 22enne di Ascoli Piceno potrebbe tornare a gareggiare, già a Motegi, ma avendo il team Snipers ...