Morto lo sceneggiatore premio Oscar William Goldman

Addio William Goldman - Morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del Presidente : William Goldman, lo sceneggiatore premio Oscar per Butch Cassidy and the Sundance Kid e Tutti gli uomini del Presidente, è morto il 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood, Goldman aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul ...