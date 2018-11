Ministro Costa a Salvini | gli inceneritori non sono nel contratto

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'

Rifiuti - Ministro Costa : contrario a inceneritori - non servono : Napoli, 16 nov., askanews, - 'Credo che quella di Salvini sia stata una dichiarazione di pancia: non abbiamo alcun nuovo disastro in essere. Non torneremo indietro alle emergenze del passato'. Queste ...

Tassa automobilistica - Bollo - ecco la riforma del Ministro Costa : In arrivo la riforma del Bollo. Dopo 12 anni dalla norma che, nel 2006, introdusse una piccola progressività basata sulla classe di emissioni (fino alle Euro 4, ché le Euro 5 e 6 erano ancora lontane), nel 2019 potrebbe essere la volta della parametrazione sulla base delle emissioni di anidride carbonica, ossia dei consumi, vista la diretta proporzionalità che lega questi due dati. Lo ha lasciato capire oggi a Roma il ministro dellAmbiente ...

Il Ministro Costa incontra i sindaci della Val Bormida. Anche il Gabibbo alla 'Marcia per l'acqua' : ... che già in passato aveva fatto tappa in Val Bormida per la nota vicenda della discarica di Gavonata , poi mai costruita, salita agli onori delle cronaca a metà degli anni '90.

Maltempo e dissesto - Toma al Ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

Il Ministro Costa ha cambiato idea o no sui prestiti europei per il dissesto idrogeologico? : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenendo a Matrix il 6 novembre, ha sostenuto (min. 3.35) che se l’Italia non sarà in grado di coprire gli interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio coi propri soldi, “allora andiamo a prenderne altri in Europa, i famosi denari della Banca europea di investimento [Banca europea per gli investimenti (Bei), n.d.r.]: alla quale io non ho detto di no, ho detto ...

Il Ministro Costa : "Si a incentivi per rottamare Diesel e Euro3. E per elettriche" : In un'intervista al mensileedito dall'ACI, l'Automobile in edicola, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto ...

Ministro Costa : sì ad incentivi e auto elettrica : Roma, 5 nov., askanews, - Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto Euro 3 e classi inferiori: 'Per fare questo - ha dichiarato in un'intervista al ...

Incentivi auto - arriva il si del Ministro Costa : “Possibili per Euro 3 ed elettriche” : Il suo predecessore Gian Luca Galletti, incaricato dal governo Renzi e riconfermato da quello Gentiloni, aveva parlato di Incentivi alla rottamazione come “ipotesi”, mai in termini più concreti e che facessero davvero ben sperare. Tanto che alla fine, nella legge di bilancio del 2018 non ve n’è traccia e, laddove si attuano, è tutto a discrezione di regioni e province autonome. Ora, in un’intervista rilasciata al mensile ...

Ecomondo e Key Energy - Ministro Costa al taglio del nastro : Roma, 5 nov. -, AdnKronos, - Sarà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy, alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre con l'organizzazione di ...