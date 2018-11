Milano | on line bando per recupero Cascina di via Lemme 2

Milano : on line bando per recupero Cascina di via Lemme : Milano, 17 nov. (Adnkronos) - È online il bando per il recupero e la gestione dell’antica Cascina Boldinasco di via De Lemene nel quartiere Gallaratese, a ridosso dell’area del Portello e del Parco Monte Stella. Inserita nel progetto ‘Abitare in borgo’, e grazie ai fondi europei stanziati con il pro

Milano - frenate improvvise della metro : 21 feriti sulla linea 1 : È stata una giornata nera per il trasporto pubblico a Milano dove, tra il mattino e il primo pomeriggio, si sono verificati due incidenti in metropolitana causati da improvvise brusche frenate dei ...

Milano - giorno di paura sulla linea1 : due metro si bloccano - 18 feriti : Giornata di paura in metro a Milano: sale a 18 il bilancio dei feriti dopo che, in due momenti diversi della giornata, due convogli hanno frenato bruscamente. Le prime 14 persone sono rimaste ferite...

Metro Milano - frenata improvvisa : 14 feriti/ Ultime notizie - incidente sulla Linea Rossa : scene di panico - IlSussidiario.net : Metro Milano, frenata improvvisa: diversi feriti e scene di panico. incidente verificatosi sulla Linea Rossa questa mattina

“Intruso sulla linea” : brusca frenata sulla linea rossa della metro di Milano - 14 in ospedale : È stata l’incursione di un intruso in galleria, lontano dalla stazione di Uruguay, a causare indirettamente la brusca frenata che questa mattina, a Milano, ha provocato 14 feriti. Secondo quanto precisato da Atm, infatti, a scopo precauzionale è stata tolta corrente alla linea 1, e quando dopo 10 minuti - bloccato l’uomo a Loreto - è stata ridata ...

La circolazione sulla linea M1 della metropolitana di Milano è stata sospesa tra Molino Dorino e QT8 - per soccorrere un passeggero ferito : Una parte della metropolitana di Milano è stata bloccata per diversi minuti nella mattina di oggi, giovedì 15 novembre, tra le fermate Molino Dorino e QT8, sulla linea M1 (la rossa). Stando alle informazioni fornite da ATM, i ritardi sono

Milano - pedinato dai poliziotti sul bus : preso il baby-spacciatore della linea 91 : L'arrestato, 17 anni, trovato con un etto di hashish: poco prima di essere fermato non aveva ceduto il posto a un anziano

Milano. Interventi per migliorare le linee 2 e 27 del tram : Prosegue l’attività dell’Amministrazione per migliorare la qualità del trasporto pubblico e renderlo sempre più efficiente con migliori collegamenti tra i

Olimpiade 2026 - il Comune approva le linee guida organizzative. Parte la sinergia Milano-Cortina : La giunta del Comune di Milano ha approvato venerdì le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 tra ...

Olimpiadi : Milano approva linee indirizzo protocollo organizzazione Giochi : Milano, 26 ott. (AdnKronos) - A seguito dell’accettazione della candidatura di Milano-Cortina da parte del Cio, la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di un protocollo di intesa per l’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 tra Reg

Olimpiadi : Milano approva linee indirizzo protocollo organizzazione Giochi (2) : (AdnKronos) - A questo fine verrà costituito un comitato di indirizzo, con sede a Milano e composto dai presidenti delle Regioni del Veneto e Lombardia, i sindaci dei Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo e il presidente del Coni, con la funzione di formulare gli indirizzi strategici della candidatur

Milano. Sportello unico edilizia : compilazione delle pratiche online : Meno carta e meno code d’attesa. Ora per la presentazione di alcune pratiche edilizie, cittadini e professionisti potranno usufruire dei

Milano. Tromba d’aria : mulinelli in zona Stazione Centrale : Emergenza maltempo a Milano. Una Tromba d’aria si è abbattuta sulla città e la provincia. I Pompieri hanno ricevuto diverse