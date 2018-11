Mezzogiorno | così la Lega dimezza le distanze dai cinquestelle

Basket - Serie A 2018-2019 : a Varese l’anticipo del Mezzogiorno - Trento mai così male a inizio stagione : L’anticipo di mezzogiorno del terzo turno del campionato di Serie A 2018-2019 è appannaggio dell’Openjobmetis Varese, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli ...