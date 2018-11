Metodi contraccettivi | cos’è la pillola combinata e come funziona

dilei

(Di sabato 17 novembre 2018) Fra iorali troviamo la, scelta da moltissime donne per via della sua grande efficacia. Questo anticoncezionale è costituito dalla combinazione di alcuni ormoni sintetici che riproducono l’azione del progesterone e dell’estrogeno femminile, controllando il ciclo di ovulazione. Lainfatti impedisce la fecondazione, provocando un ispessimento del muco cervicale e un assottigliamento delle pareti dell’utero. Nel corso degli anni le case farmaceutiche hanno realizzato diverse formulazioni, variando il dosaggio dei due ormoni, anche per limitare i possibili effetti collaterali di questo metodo contraccettivo. Lainoltre si può utilizzare in due diversi modi: con oppure senza sospensione. Nel primo caso il medicinale viene assunto quotidianamente alla stessa ora per 21 giorni, seguiti da una ...