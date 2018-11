Meteo | arriva il freddo glaciale dalla Russia | le temperature scendono di 10 gradi

Meteo - sta per arrivare il freddo : con Attila temperature giù di 12 gradi : La cosiddetta estate di San Martino ha ormai le ore contate e presto sull’Italia arriverà una ondata di freddo gelido. A partire da venerdì 16 novembre l’anticiclone migrerà verso la Scandinavia favorendo l’arrivo di aria fredda direttamente dalla Russia con “ Attila ” che farà piombare l'Italia in pieno inverno.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : correnti da Est - arriva il freddo : L’estate di San Martino’ – anche oggi quasi 18 gradi nel centro di Torino, oltre 16 nelle Langhe e nel Roero, zero termico a 3.400 metri – è agli sgoccioli. Venerdì arriva no sul Piemonte correnti orientali umide e fredde che abbasseranno bruscamente le temperature, portando le prime nevicate dell’anno all’altitudine di 1.000 metri. Tra le Alpi Cozie e Marittime – sono le previsioni di Arpa (Agenzia ...

Meteo : arriva la neve a basse quote. Le zone più colpite : L’inverno sta arriva ndo. Quello vero. Il cambio drastico di clima è atteso a partire dal prossimo weekend.Quando dall’Europa Nord orientale scenderanno correnti fredde, responsabili dei primi fenomeni tipici della stagione: la neve .Assisteremo così alle prima nevicate a quote basse al Nord.Secondo quanto riportato da 3B Meteo , nel giro di pochi giorni si passerà dall’estate di San Martino, caratterizzata da sole, nebbie e soprattutto temperature ...

Meteo : l'est Europa piomba in Inverno - arrivano le prime nevicate. Sotto i -40°C in Russia! : Al via l'Inverno sull'est Europa e in Russia. Siberia già congelata! Dopo tanto penare l'Inverno pare finalmente essersi dato una svegliata laddove conta davvero, ovvero sulle aree sub-polari tra...