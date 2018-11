Messi | il primo contratto con il Barcellona su un tovagliolo Ma che fine ha fatto?

Argentina-Messico 2-0 : assist per Dybala - Icardi a un passo dal primo gol : Altra amichevole e altro successo per l'Argentina di Scaloni che, da quando siede sulla panchina dell'Albiceleste, ha ottenuto quattro risultati utili su cinque match disputati. L'obiettivo era quello ...

Carlo Messina primo banchiere in Europa per Harvard Business Review : Roma, 29 ott., askanews, - Carlo Messina, da cinque anni alla guida di Intesa Sanpaolo, è il 3° banchiere al mondo e il 1° in Europa secondo la classifica stilata dalla Harvard Business Review; la ...

Liga - un Clasico storico : il primo senza CR7 e Messi dopo 11 anni : Non ci sono dubbi che quella tra Madrid e Barcellona oggi è ancora La Partita in tutto il mondo. I NUOVI PROTAGONISTI - Però il vento sta girando e il marchio non brilla più come nel passato decennio.

Nel primo video trailer di Narcos Messico l’impero del capo dei capi Felix Gallardo. E si torna in Colombia : Il primo video trailer di Narcos Messico, arrivato dopo il teaser che introduceva i nuovi personaggi, è un invito irresistibile a tuffarsi nuovamente nella lotta al narcotraffico, stavolta quello messicano. Innanzitutto il trailer colloca la nuova stagione nel 1980, cioè quasi vent'anni prima rispetto al finale della terza che si era conclusa con la resa del cartello di Cali. E poi che i fatti raccontati nella serie, ambientata in Messico, ...

In Messico il primo congresso di pastorale urbana : È stata confermata la partecipazione del cardinale Lluís Martínez Sistach arcivescovo emerito di Barcellona e responsabile della pastorale urbana nel mondo, quella del cardinale di Guadalajara, ...

Il primo violento temporale autunnale - ha messo in ginocchio Messina : Nel primo pomeriggio di oggi e fino alle 19 circa, si è verificato il primo temporale autunnale di un certo spessore ed ha creato ai cittadini i soliti noti problemi con i quali dover fare i conti ...

Diabete tipo 1 : il primo microinfusore “modulare ed economicamente sostenibile” attraversa lo Stretto di Messina e vince “la prova dell’acqua” : Ben adeso alla pelle dell’atleta Francesca Andresini, ha attraversato in acqua i 3,5 km dello Stretto di Messina, arrivando a destinazione perfettamente integro e funzionante. È Mylife YpsoPump®, innovativo microinfusore di insulina per il Diabete di tipo 1, ora anche a disposizione dei pazienti siciliani, che ha dato prova di tutta la sua affidabilità, affrontando con successo la traversata delle correnti dello Stretto. Francesca, la ...