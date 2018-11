Maurizio Martina in campo per la leadership del Pd

huffingtonpost

(Di sabato 17 novembre 2018) Si candida o non si candida? È un addio o un rilancio?ha scelto di giocare la parte della sfinge nel sabato della fine della sua segreteria. E l'assemblea Pd è un enorme punto interrogativo in cui il la maggioranza la pensa così: "Si candiderà per disturbare la manovra di Renzi. Togliere voti a Marco Minniti e far sì che dovrà essere l'assemblea a scegliere il segretario". Quindi un assist indiretto a Nicola Zingaretti. Da altri invece le parole del segretario uscente erano state interpretate come un passo indietro: "In bocca al lupo a tutti i candidati chiunque essi siano", aveva detto dal palco. Ma il suo staff, girando tra i delegati in questa grande sala di un hotel di Roma, si è affrettata a dire che la candidatura diè invece più che sul tavolo. All'inizio della prossima settimana dovrebbe ...