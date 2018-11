Maurizio Martina e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd

huffingtonpost

: 'Ricordiamoci tutti che il nostro nemico è la destra', ha detto Maurizio #Martina rassegnando le dimissioni da segr… - SkyTG24 : 'Ricordiamoci tutti che il nostro nemico è la destra', ha detto Maurizio #Martina rassegnando le dimissioni da segr… - RaiNews : #Pd, al via l'assemblea che apre il Congresso. Renzi assente. Oggi saranno formalizzate le dimissioni di Maurizio M… - RossoScorretto : RT @ofresialee: posso chiedere per quale astrusa ragione Martina Maurizio rassegna per la quinta volta le proprie dimissioni? È tipo un rit… -

(Di sabato 17 novembre 2018) I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto celebrato fino a poco tempo fa. Entrambi in forme diverse negli ultimi tempi hanno parlato di futuro, eppure tra i delegati non ci sono. L'ex segretario vuole mettersi un po' da parte, "defilato" viene definito dai suoi. Il senso della sua assenza è "ho già dato, mi sono candidato due volte" anche se in realtà non va oscurata la corsa diin rampa di lancio.In sala c'è un grande frastuono, dicevamo, ...