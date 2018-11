Matteo Salvini | l' ultimo schiaffo a Di Maio sui rifiuti | ' Non sto al governo per far

Matteo Salvini provoca ancora Di Maio sugli inceneritori : Dopo tre giorni di battibecchi sui rifiuti e sugli inceneritori, Matteo Salvini continua a provocare il suo collega di Governo, Luigi Di Maio. "Se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente - afferma Salvini all'assemblea nazionale della Cna -. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano".Il ministro dell'Interno ...

Vertice tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per un Governo senza grillini : “Il 5Stelle è nervoso? Per me va tutto bene. Si va avanti”. Sono le parole di Matteo Salvini che ha

Matteo Salvini - il botto Lega nei sondaggi : 'Li ho visti - sono pazzeschi'. Marcia sul Sud : a quanto arriva : Aspettino di vedere gli effetti che produrrà la manovra sull'economia, se funziona sulla crescita. Comunque, noi la manovra non la cambiamo. Ci lascino lavorare e lo dico anche ad alcuni dei miei ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : tutte le liti tra i due vicepremier : Dagli inceneritori al condono, dalla prescrizione alle Olimpiadi da inizio legislatura i due capi politici se ne sono dette di tutti i colori

Imperia : lanciarono uova e carta igienica contro Matteo Salvini - manifestanti a processo "Contestato perché fascista e 'contamusse'" : Matteo Salvini è fascista e 'contamusse '", " presto ci sarà una Norimberga e chi ci accusa oggi dovrà pagare ". Sono alcuni dei commenti contenuti nelle dichiarazioni post udienza di due dei sette ...

Matteo Salvini risponde a Di Maio sui rifiuti : "Chi dice sempre no provoca roghi" : Matteo Salvini va al contrattacco sui rifiuti e risponde implicitamente a Luigi Di Maio che aveva bocciato la sua proposta di dotare di un termovalorizzatore ogni provincia italiana."La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane - afferma il ministro dell'Interno -. Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in Europa 300mila tonnellate di rifiuti con una spesa per ...

Matteo Salvini cede sul condono : Occorreva un segnale. Un segnale che fosse forte, un punto da segnare a vantaggio sulla Lega. Ed ecco la vittoria M5s sul condono fiscale: dal decreto in discussione al Senato scompare la possibilità di compilare la dichiarazione integrativa sulle somme non emerse. La misura era stata voluta dalla Lega nei giorni della cosiddetta "manina" che avrebbe manomesso il provvedimento inserendo la possibilità di dichiarare fino a due ...

Maurizio Costanzo - Briga vs Matteo Salvini sul ddl Pillon : 'Io figlio di divorziati' : Nel corso della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso in seconda serata, il cantautore Mattia Briga, ex-allievo di Amici di Maria De Filippi, è diventato protagonista di un importante dibattito avuto con Matteo Salvini circa il disegno di legge Pillon, i cui contenuti sono volti a disciplinare l'affido dei figli condiviso da entrambi i genitori. Matteo Salvini contro tutti: il ddl Pillon Il ...

Carta d’identità - il Garante della Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Matteo Salvini : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni, come riferisce Repubblica. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia ...

Inceneritori - scontro al vetriolo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Non c'entra una ceppa' : I rifiuti 'possono essere una risorsa: per l'ambiente e per l'economia - aggiunge il ministro Costa - Chi non è in sintonia con queste direttrici vive in un'epoca passata'. 'Quando arriva l'...

Matteo Salvini - la donna denunciata per i fischi a L'aria che tira : 'Sono una terrona - e così...' : 'Ho colto l'occasione, quando mi ricapitava?'. Eleonora, 59 anni, denunciata per i fischi a Matteo Salvini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, fornisce la sua versione su quanto ...

Matteo Salvini porta Maurizio Costanzo in paradiso : botto-record - battuto anche Bruno Vespa : In seconda serata, ieri mercoledì 14 novembre, ha dominato il Maurizio Costanzo Show , 13,2%, con a teatro, oltre che il vicepremier leghista Matteo Salvini , anche Flavio Briatore , Roberto D'...

Matteo Salvini show da Maurizio Costanzo - canta albachiara e il pubblico in delirio (VIDEO) : Matteo Salvini al Maurizio Costanzo show si toglie le vesti del ministro e canta albachiara di Vasco Rossi Matteo Salvini non è soltanto ministro dell’Interno, vicepremier e segretario della Lega. Ma anche un improvvisato cantante. Giovedì 14 novembre 2018, infatti, Salvini che era ospite al Maurizio Costanzo show ha intonato albachiara, il brano famosissimo di Vasco Rossi. Come mostra il video realizzato dagli spettatori, inizialmente Salvini ...

Umberto Bossi - sfregio a Matteo Salvini : dl Genova - vota come Forza Italia : Clima infuocato, questa mattina al Senato, per la discussione e votazione del Decreto Genova : il ministro Danilo Toninelli è stato aspramente contestato, ma alla fine il provvedimento è stato ...