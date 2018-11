Mattarella ricorda giudice Luigi Daga : ANSA, - ROMA, 17 NOV - "Il 17 novembre del 1993 Luigi Daga, Magistrato in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, veniva ferito gravemente in ...

Mattarella ricorda caduti missioni pace : 10.18 In occasione della Giornata per il ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, "rivolgo il mio deferente omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la vita al servizio dell'Italia e della comunità internazionale",scrive il presidente Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Trenta. Mattarella ha ricordato "il barbaro attentato di Nassiriya" di 15 anni fa costato la vita a 19 italiani e ...

Mattarella ricorda Nassiriya : 'Sforzo unitario per sicurezza Mondo' : "I militari e civili che a rischio della propria incolumità fronteggiano minacce nel mondo, sono l'espressione di un impegno che vede il nostro Paese credere fermamente nella necessità di uno sforzo ...

Mattarella ricorda a tutti quali sono i suoi poteri : Pontedera, Pisa,, 18 ott., askanews, - Il capo dello Stato ha il dovere di fare rispettare la Costituzione, svolge una funzione di 'responsabile vigilanza costituzionale', spetta a lui 'segnare ...

Mattarella ricorda la Shoah : "È un monito perenne a svuotare i depositi di intolleranza" : "Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, è un monito permanente alla nostra civiltà, che si è ricostruita promettendo solennemente "mai più" e, tuttavia, ogni giorno è chiamata a operare per svuotare i depositi di intolleranza, per frenare le tentazioni di sopraffazione, per affermare il principio dell'eguaglianza delle persone e del rispetto delle convinzioni di ciascuno". Così ...

Mattarella ricorda tragedia Vajont : 10.54 "A 50 anni dal disastro del Vajont l'Italia non dimentica le vite spezzate". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. La memoria di quella tragedia, "oltre che unire il Paese nel raccoglimento e nel ricordo, sollecita un'assunzione di responsabilità,anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre ...

Mattarella : disastro Vajont ricorda inderogabile sicurezza opere pubbliche : "Il disastro del Vajont, oltre che unire il paese nel raccoglimento e nel ricordo, sollecita un'assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinchà gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello e l'equilibrio ambientale venga ovunque ...

Mattarella ricorda i migranti italiani 'Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Decreto Sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Migranti e sicurezza - Mattarella ricorda a Salvini che esiste la Costituzione : Il decreto sulla sicurezza e l’immigrazione rappresentava un problema per il Quirinale, che doveva decidere se promulgarlo, rendendolo così immediatamente operativo, o rinviarlo al governo per vizi evidenti di costituzionalità. Sergio Mattarella alla fine ha deciso di promulgarlo, indicando però in

Mattarella firma il decreto Salvini sulla sicurezza - ma ricorda gli obblighi della Costituzione : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte. «Al riguardo - dice il capo dello Stato - avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Sta...

