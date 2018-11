Mattarella | garantire stabilità

Lavoro - Mattarella : garantire sicurezza : 11.23 "Il dramma delle vittime degli incidenti sul Lavoro, ancora oggi ferisce la nostra società. garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà". Così il presidente della Repubblica,Mattarella, nel messaggio inviato all'Anmil per la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul Lavoro. "L'attenzione per ciò che può costituire pericolo per la salute del lavoratore non può mai venire meno e deve, ...

Mattarella : garantire sicurezza sul lavoro - gli incidenti sono ferita della società : Nuovo richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sicurezza sul lavoro. "Il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò che può costituire pericolo per la salute del lavoratore non può mai venire meno e deve, anzi, ...

Mattarella : non dimenticare vittime Vajont - garantire sicurezza pubblica : Roma – “A 55 anni dal disastro del Vajont l’Italia non dimentica le vite spezzate, l’immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio, i tormenti delle comunita’ colpite. Neppure puo’ dimenticare che cosi’ tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione ...

Deficit - Mattarella avverte il governo : “Conti solidi per garantire il futuro” : Una improvvisa secchiata di acqua fredda si rovescia su Lega e sul M5S, nel pieno dei festeggiamenti per l’intesa sulla manovra. È la soglia del Deficit spinta fino al 2,4 per cento – tra le impennate dello spread e il rischio bocciatura della Ue- che fa suonare i campanelli d’allarme di Quirinale e di Bankitalia. E che dall’altra parte, in difesa ...