Manovra - niente tasse se affitti non incassati. Contributi per rottamare vecchie auto : Gli oneri sono coperti con il Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma se questo non dovesse bastare si fa riferimento anche in questo caso alla discussa 'sugar tax' sulle bibite ...

Manovra - il governo dice no all'Unione europea : niente modifiche al rapporto deficit/Pil al 2 - 4% : Tanti saluti all' Unione europea : il governo italiano conferma la legge di Bilancio e spedisce a Bruxelles una lettera con un bel No a modifiche scritto a caratteri cubitali. È questo l'esito del ...

Manovra - niente fondi all’Istituto Ebri fondato da Montalcini : “Rischio chiusura” : Nessun contributo straordinario per l’Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello (Ebri) voluto e fondato da Rita Levi Montalcini. Nella legge di Bilancio non ce n’è traccia. “Così rischiamo la chiusura“, rilevano i ricercatori dell’Istituto, che hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “perché intervenga affinché il Parlamento discuta ed approvi un emendamento alla legge di bilancio che mantenga in ...

Manovra - niente fondi all'Istituto di ricerca Levi Montalcini. "Rischiamo la chiusura" : L' Istituto Europeo di ricerca sul Cervello , Ebri , voluto e fondato da Rita Levi Montalcini rischia di chiudere perché nel testo della Manovra 2019 non c'è traccia del contributo straordinario a ...

Bonus bebè - dalla Manovra niente proroga. Stop nel 2019? : Rischia di saltare il Bonus bebè, misura assistenziale di sostegno alla natalità introdotta nel 2015, che prevede un contributo annuo di 960 euro alle famiglie con nuovi nati. Infatti, nel testo della ...

Manovra - Bonomi : scollegata dalla realtà. Così non serve a niente : Roma, 3 nov., askanews, - 'La legge di bilancio è totalmente scollegata dalla realtà' e 'Così com'è formulata non serve a niente, la possono cancellare domani: risparmiano i fondi per la sua eventuale ...

Manovra - Bonomi : scollegata dalla realtà. Così non serve a niente : ... è completamente scomparso lo stimolo alla formazione".Anche i fondi per il piano di investimenti, secondo Bonomi, "sono insufficienti per affrontare un rallentamento Così marcato dell'economia. C'è ...

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emendamento durante l’iter parlamentare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - niente fondi per le buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emerdamento durante l’iter parlamantare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - niente taglio alle pensioni d'oro. Saltano anche i soldi per le buche di Roma : Il tanto agognato taglio alle pensioni d'oro - cavallo di battaglia dei 5 Stelle - nella Manovra non c'è. Fonti di governo spiegano a Huffpost che sarà probabilmente un emendamento durante l'iter parlamentare a risolvere la questione. Ragionamento politico a parte, il dato di oggi è che il taglio è saltato. Tra i motivi del rinvio, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, ci sono ancora i rischi di ...

Manovra - niente tagli alle pensioni d’oro. Ecco il testo finale : Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - salta il fondo famiglia - niente tagli alle pensioni d’oro. Ecco il testo finale : Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Salta il fondo famiglia - niente pensioni d’oro. Ecco il testo finale della Manovra : Escono in extremis dalla manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...