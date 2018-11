Manovra | M5s | contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo

Manovra - la proposta del M5s : "Preservativi gratis agli under 26 e ai richiedenti asilo" : Contraccettivi gratis per gli under 26, ma anche per i beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo . È questo quello che prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 ...

Manovra : l'M5s vuole l'aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

Manovra - incentivi per rottamazione auto : emendamento di Lega e M5s | : Potrebbero tornare gli incentivi statali. Il Carroccio propone rottamazione delle macchine da euro 0 a euro 3 con un incentivo fino a mille euro per le nuove acquistate tra il 2019 e il 2020. I ...

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per tappare buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...

Manovra - proposta M5S : congedo obbligatorio di 5 giorni per i papà : Roma, 29 ott., askanews, - Un emendamento alla Manovra presentato dal M5S chiede la proroga anche per il 2019 del congedo obbligatorio 'per il padre lavoratore dipendente'. Nel testo della proposta di ...

Manovra - emendamento M5s-Lega : una tassa sulle bevande zuccherate : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in ...

Manovra - emendamento M5S : obbligo del tempo pieno a scuola elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

