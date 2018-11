Manovra | la proposta del M5s | Preservativi gratis agli under 26 e ai richiedenti

Manovra - la proposta M5S : contraccettivi gratis per gli under 26 : contraccettivi gratis per i giovani. Lo propone il Movimento 5 stelle con un emendamento alla Manovra. I contraccettivi gratis sono previsti per i giovani sotto i 26 anni, per chi è già esentato dal ...

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per tappare buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...

Manovra - proposta M5S : congedo obbligatorio di 5 giorni per i papà : Roma, 29 ott., askanews, - Un emendamento alla Manovra presentato dal M5S chiede la proroga anche per il 2019 del congedo obbligatorio 'per il padre lavoratore dipendente'. Nel testo della proposta di ...

Manovra - proposta M5S-Lega : va tassata la Coca Cola Ma ne vale davvero la pena? : Per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro la maggioranza propone di tassare le bevande zuccherate

La Commissione Europea ha bocciato la Manovra economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla Manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Renzi : 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla Manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.

Pd - Renzi 'Basta guerre interne'. E sulla Manovra 'Alla Lepolda controproposta con Padoan' : ROMA. Chiede una tregua interna, Matteo Renzi , nel giorno in cui Nicola Zingaretti chiude la sua 'Piazza grande' e lancia ufficialmente la sua candidatura. Parla uscendo dal seggio elettorale per le ...

Renzi sulla Manovra : «Alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproposta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Martina : faremo controproposta a Manovra : 9.40 "Il Partito Democratico farà la sua parte sia sulla legge bilancio che sul decreto sicurezza.Sulla legge di bilancio presenteremo una controproposta:loro vogliono una legge con condoni fiscali,noi un programma con l'aiuto dei più deboli. Contraddizioni dentro la maggioranza si vedranno sempre di più.Di Maio è disposto a cedere tutto in termini di principi pur di restare dove è. Quel che interessa è costruire un'alternativa a ciò che ...