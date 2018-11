ideegreen

: RT @pinupz: - patè di fegato con fichi secchi al vino rosso - crostone brie e mandorle tostate - millefoglie di baccalà - ravioli di burrat… - risafra76 : RT @pinupz: - patè di fegato con fichi secchi al vino rosso - crostone brie e mandorle tostate - millefoglie di baccalà - ravioli di burrat… - pinupz : - patè di fegato con fichi secchi al vino rosso - crostone brie e mandorle tostate - millefoglie di baccalà - ravio… - vanegypt : @_LaDada Con pasta di mandorle.. alcuni con mandorle spelate altri con mandorle tostate -

(Di sabato 17 novembre 2018) La frutta secca fa bene e lefanno parte a pieno titolo di questa categoria, quindi fanno molto bene. Lepossono quindi essere inserite nella dieta di chi desidera mangiare sano in modo vario ed equilibrato, ci danno un mix di energia e di Sali minerali in poco “volume” che può essere spesso prezioso. Vediamo che proprietà hanno e come prepararle. (altro…)Idee Green.