Mancini | “Vogliamo battere il Portogallo | ma vero obiettivo sono gli Europei del 2020” 

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Italia-Ucraina - Mancini fissa l’obiettivo : “vogliamo vincere per regalare un sorriso al popolo di Genova” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina “Problema attacco? Non c’è un problema attacco. Abbiamo convocato in più Lasagna dell’Udinese che arriverà stasera. Avevamo già convocato diversi attaccanti. Giocare con un centravanti vero? Primo dell’arrivo di Lasagna erano rimasti 6 giocatori d’attacco, l’unico centravanti vero ...

Nazionale - Mancini in conferenza : “Vogliamo la qualificazione agli Europei - Balotelli e Belotti torneranno” : Raduno a Coverciano per la Nazionale italiana in vista delle due gare contro Ucraina (amichevole) e Polonia (Nations League). In mattinata il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, affermando come l’Italia debba seguire il percorso intrapreso negli ultimi mesi: “Noi abbiamo intrapreso una strada, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice. Abbiamo perso contro i campioni d’Europa per 1-0 schierando una ...