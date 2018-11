Maltempo USA | pochi centimetri di neve e l’East Coast va K O | ecco la situazione tra

Maltempo USA : tra le auto bloccate sulle strade della Pennsylvania - spunta un…”Cammello delle nevi” [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo USA : 8 morti nell'Est - bufera di neve su New York

Maltempo in Sicilia : alluvioni lampo tra catanese e siracusano - vasti allagamenti a Riposto e Augusta : Intense piogge sulla Sicilia ionica, nubifragi e alluvioni lampo tra catanese e siracusano. Una nuova fase di forte Maltempo sta interessando la Sicilia ed in maniera particolare i settori...

Maltempo USA - tempesta di neve e ghiaccio sulla East Coast : 7 vittime - 44 feriti e forti disagi nei trasporti

Maltempo - allerta gialla a Ragusa - Siracusa - Catania e Messina : Domani, 16 novembre nella province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa si prevedono temporali e vento forte. Lo annuncia la Protezione Civile

Maltempo in Sicilia - Mazara allagata a causa di un fiume straripato - : Nuova perturbazione nell'isola a una settimana dalla tragedia di Casteldaccia. Vigili del fuoco in azione anche con i soccorritori acquatici. Oggi è allerta arancione in un'ampia area della regione

A causa dell'instabilità del versante la strada regionale n.26 Saint-Nicolas – Cerellaz rimarrà chiusa al traffico fino a domani mattina, alle 9.30. Da quell'ora il transito sarà nuovamente garantito mediante l'istituzione di un senso unico alternato, per consentire i lavori.

La strada statale 26 della Valle d'Aosta è temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del comune di Montjovet, a causa di una caduta di massi. Le squadre e i tecnici Anas sono sul posto per una prima valutazione del versante e "per riaprire al traffico in tempi brevi", spiega l'azienda.

Portofino - cede la storica piazzetta a causa del Maltempo : Nuovi forti disagi a Portofino. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Il...

Maltempo Calabria : ingenti danni causati dall'esondazione dell'acquedotto Tuccio

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a causa del Maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

Maltempo - sale livello del Po : chiusa una strada a Piacenza : La Polizia municipale di Piacenza ha chiuso al traffico una strada, via Nino Bixio, nel tratto sottostante un ponte ferroviario, per l’innalzamento del livello del Po. Lo rende noto il Comune. La decisione segue l’allerta ‘arancione’ emessa dalla Protezione civile per criticita’ idraulica e per il transito della piena. E’ stato anche attivato il centro operativo comunale, in forma ridotta, per monitorare la ...

Maltempo : perchè Ragusa non ha chiesto lo stato di calamità? : Il capogruppo del Pd Mario Chiavola interroga il sindaco Cassì: forte Maltempo, perche’ il Comune di Ragusa non ha richiesto lo stato di calamità?

