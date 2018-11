Maltempo | gravi disagi in Sicilia Strade sommerse a Lentini | crolla muro a Solarino

Maltempo - disastrosa alluvione a Catania : grandine enorme - auto distrutte - città nel caos - gravi danni [VIDEO LIVE] : Maltempo – Una violentissima alluvione sta colpendo Catania a causa di un temporale che imperversa sul capoluogo etneo da circa 40 minuti. Nelle zone più colpite (Catania Sud) sono già caduti 70mm di pioggia, ma in tutta la città sta diluviando con una grandine violentissima. I chicchi enormi stanno provocando gravi danni, rompendo parabrezza di numerose automobili. L’acqua ha raggiunto il metro di altezza in alcune zone pianeggianti ...

Maltempo Sardegna : gravi danni a Oristano - squadre a lavoroper superare l’emergenza : Il Maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza. “Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno ...

Maltempo Calabria : gravi allagamenti a Simeri e sulla ss106 : Dopo aver colpito duramente la Sicilia, fra la giornata di ieri e la nottata la perturbazione è risalita verso lo Ionio e la Calabria, apportando su quest'ultima regione forte Maltempo e...

Maltempo : gravi danni ad altra foresta legno Stradivari : Dopo quella in Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, anche la seconda foresta per importanza per la presenza di abeti rossi dai quali si ricava il legno per realizzare gli Stradivari, ha subito ...

Maltempo - è strage di alberi : gravi conseguenze sulla filiera foresta-legno : Hanno lasciato alle proprie spalle ingenti danni gli eventi atmosferici eccezionali di questi giorni. E’ quanto sottolinea, in una nota, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf). “La situazione e’ grave – afferma la presidente del Conaf Sabrina Diamanti – in molte aree italiane. Quest’ondata di Maltempo ha evidenziato nelle citta’ l’importanza di interventi ...

Sicilia colpita dal Maltempo : gravi disagi ed esondazioni sulla Palermo-Agrigento - VIDEO : Forti temporali in Sicilia, vasti allagamenti ed esondazioni tra Palermo e Agrigento. Situazione che rimane critica in Sicilia dopo i forti temporali avvenuti tra la notte e le ore mattutine : le...

Maltempo Venezia - gravi danni alla basilica di San Marco : “Invecchiata di 20 anni in 24 ore” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent'anni, ma forse questa è una considerazione ottimista”: è la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco a Venezia. Il Maltempo di questi giorni non ha risparmiato neppure le opere d’arte: l’acqua è entrata in chiesa e ha bagnato i millenari mosaici del pavimento.Continua a leggere

Disastro Maltempo : passata la giornata nera - gravissimi danni sulla riviera ligure : il momento del bilancio dell'ondata di maltempo che ha lasciato dietro di sé dodici vittime. Le conseguenze più pesanti in Liguria, dove resta ancora l'allerta di grado arancione per le prossime ore -

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette persone evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette famiglie evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo : preallerta per l’evacuazione di un ospedale trevigiano - dimessi i pazienti meno gravi : Come era già accaduto nel 2010 e nel 2014, anche in occasione in questa fase di Maltempo che sta interessando il Nordest, l’ospedale di Motta di Livenza si trova in stato di preallerta a causa di una possibile decisione di evacuazione. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della struttura, Francesco Rizzardo, precisando che ogni decisione e’ comunque rinviata all’esito del nuovo vertice del Comitato per la sicurezza ...

Maltempo : a Reggio Calabria gravi danni alla rete idrica comunale - difficoltà di erogazione in alcuni quartieri : Il Maltempo delle ultime ore ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone di Reggio Calabria. “gravi danni“, in particolare, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, si sono verificati alla sorgiva della contrada Morello, che rifornisce i serbatoi di Lazzaretto, per cui oggi si verificheranno problemi per l’approvvigionamento idrico nei quartieri Tre mulini, Cardinale Portanova, ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : con la grandinata record gravi danni all’agricoltura : “Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di ...