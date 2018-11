Mafia | sequestro beni per 21 mln a imprenditori vicini a Messina Denaro-2

Mafia - maxisequestro a editore Ciancio : 15.15 Confisca e sequestro per un valore di 150mln per Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore immobiliare ed editore del quotidiano La Sicilia. Il provvedimento è stato chiesto dalla Dda e disposto dal Tribunale di Catania dove l'86enne è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro riguarda conti, polizze,31 società - fra cui il quotidiano e la tv di Ciancio -quote di altre 7 società e beni ...