Mafia | confiscati 21 milioni a uomini vicini a Messina Denaro

Mafia - confiscati beni e aziende per 21 milioni di euro - : Operazione di Polizia e Guardia di Finanza di Trapani. nel mirino 2 imprenditori attivi nell'edilizia. Sigilli ad appartamenti, magazzini, terreni, auto, conti correnti e società

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati (2) : (AdnKronos) - "A fine gennaio 2018 la Giunta regionale - ha aggiunto De Corato - ha approvato la prima relazione sullo stato di attuazione della l.r. 17/2015 finanziando il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, con 3.

Mafia : confiscati due milioni di euro a clan Santapaola-Ercolano : Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso, da parte degli uomini della D.I.A. di Catania, diretta da Renato Panvino, in sinergia con la Procura della Repubblica di Catania diretta dal dott. Carmelo Zuccaro, la confisca di beni in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa Santapaola–Ercolano. Due società attive nel ...

Mafia : confiscati oltre 150 milioni a Ciancio - editore di 'La Sicilia' : Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati all'86enne editore del quotidiano "la Sicilia" di Catania, Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore attivo anche nel campo immobiliare e sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antiMafia ed emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce conti ...

