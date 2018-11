Mafia | confisca 21 mln a uomini vicino Messina Denaro

Mafia - confiscati 21 milioni a uomini vicini a Messina Denaro : Polizia e guardia di finanza di Trapani hanno confiscato 52 appartamenti, 9 villini, 11 magazzini, 8 terreni, 19 garage, autovetture, conti correnti e società, per un valore stimato di circa 21 ...

Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore condannato (3) : (AdnKronos) - Con il decreto, eseguito dalla Polizia di Stato, è stata disposta la confisca dei seguenti beni: l'intero capitate sociale delle società "Edil color s.r.l." nonché del complesso dei beni aziendali comprendenti 7 immobili ubicati a Palermo, in Corso Calatafimi ed in via Giuseppe Sunseri

Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore condannato : Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - beni per un valore di oltre nove milioni di euro sono stati confiscati dalla Polizia di Stato di Palermo ad Antonino Maranzano, 40 anni, ritenuto esponente della famiglia mafiosa dell'Uditore. La Polizia ha eseguito il decreto di confisca di beni, mobili ed immobili "fr

Torino - nella villa confiscata al boss latitante. Caselli : “La Mafia continua a manifestare la propria prepotenza” : “Restituite il bene confiscato alla collettività”. È questo l’appello che Libera Piemonte, insieme ad Avviso Pubblico, ha lanciato ieri sera a San Giusto Canavese. Il bene in questione è la villa di Nicola Assisi, tra i più importanti narcos italiani ancora latitante. È stata confiscata nel 2011, ma ci sono voluti sette anni per liberarla dai familiari che la occupavano nonostante la confisca definitiva. Da allora sono passati sei mesi ma nulla ...

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P

Corsico - una targa sul bene confiscato alla Mafia : il fratello di Paolo Borsellino dice no : Il motivo: "Ci vuole ben altro per acquistarsi credibilità nel contrasto alla criminalità organizzata, questa amministrazione si è distinta invece per vicende come il patrocinio alla Sagra dello stocco"

Mafia : confiscati due milioni di euro a clan Santapaola-Ercolano : Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso, da parte degli uomini della D.I.A. di Catania, diretta da Renato Panvino, in sinergia con la Procura della Repubblica di Catania diretta dal dott. Carmelo Zuccaro, la confisca di beni in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa Santapaola–Ercolano. Due società attive nel ...

Mafia : confiscati oltre 150 milioni a Ciancio - editore di 'La Sicilia' : Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati all'86enne editore del quotidiano "la Sicilia" di Catania, Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore attivo anche nel campo immobiliare e sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antiMafia ed emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce conti ...

