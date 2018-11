M5s-Lega | Tajani | ' Matrimonio contronatura | il governo durerà poco'

Berlusconi : governo Lega- M5s non durerà : 13.52 "L'anomalia del governo giallo-verde non può durare a lungo", dice il leader di FI Berlusconi . "Cominciano a esplodere contraddizioni insanabili, presto il centrodestra avrà di nuovo la possibilità di guidare l'Italia". Berlusconi annuncia che presto ci saranno manifestazioni "in tutte le piazze d'Italia contro una Manovra che mette a rischio il risparmio degli italiani". Quello "dei grillini è un progetto inquietante di decrescita" ed è ...

M5s crolla nei sondaggi. La Lega avanza al Centro e al Sud : L'ultimo sondaggio Swg realizato per macro-aree mostra che i pentastellati stanno perdendo il Sud, sotto il 20%, e perdono consensi anche al Centro e nel Nord. Mentre la Lega avanza in tutta ItaliaOra nel Movimento 5 Stelle è scattato l'allarme generale. Un sondaggio realizzato da Swg mostra un crollo vertiginoso del partito in tutto il Nord Italia.Secondo l'inchiesta, al Nord il M5S è sceso per la prima volta sotto il 20%, attestandosi al ...