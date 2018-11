M5S crolla nei sondaggi La Lega avanza al Centro e al Sud

Rifiuti in Campania - il M5S a Salvini : basta o crolla tutto : «Abbiamo già abbastanza nemici per crearci tensioni tra di noi. A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo su un tema che, non essendo nel contratto di governo, non si pone». Luigi Di Maio, dopo aver sdoganato il termine «non c’entra una beneamata ceppa» per contestare l’idea di Matteo Sa...