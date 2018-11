Lungo stop per Romagnoli

Milan - infortunio Bonaventura : conferme sull'operazione - stop Lungo : Sky Sport ha dato ulteriori conferme su questa voce pochi minuti fa. L'unico dubbio, a quanto pare, è sul chirurgo che eseguirà l'operazione. Da Coverciano è arrivata un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Alessio Romagnoli ha lasciato il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare.--Ma negli ultimi giorni sono negative anche le indiscrezioni per quanto riguarda Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, si sottoporrà ...

Infortunio Pezzella : Lungo stop per il centrale della Fiorentina : German Pezzella costretto a fermarsi per Infortunio, dal ritiro dell’Argentina arrivano brutte notizie per la Fiorentina La Fiorentina registra una pessima notizia in arrivo dal ritiro dell’Argentina. Il difensore viola German Pezzella è stato costretto a fermarsi per Infortunio. Il problema è di carattere muscolare: lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, secondo quanto rivelato dalla ...

Sky Milan - Bonaventura rischia un Lungo stop : le ultime : Sky Sport in serata ha spiegato che nei prossimi giorni il club prenderà una decisione. In caso di intervento, i tempi di recupero si allungherebbero. Ci potrebbero volere dai 3 ai 5 mesi per il ...

Milan - lesione al crociato posteriore per Musacchio : Lungo stop per il difensore rossonero : Gli esami a cui si è sottoposto il difensore del Milan hanno evidenziato la lesione del legamento crociato posteriore, che lo costringerà ad uno stop di 6-8 settimane Piove sul bagnato per il Milan, Mateo Musacchio infatti dovrà stare fermo per i prossimi due mesi. E’ questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore rossonero, colpito durissimo dal compagno di squadra Kessié nel corso del match con il Betis. Ecco ...

Manovra - stop al congedo Lungo per i neo papà. Boeri : “Segnali di maschilismo” : Il mancato rifinanziamento del congedo paternità secondo Tito Boeri è un aspetto grave della Manovra, perché disincentiva le imprese ad assumere le donne: "Un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio. Il congedo di paternità era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità".Continua a leggere

NBA - Kevin Love si opera al piede : Lungo stop per il giocatore dei Cavs : Kevin Love costretto ad operarsi ad un piede, i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente lunghi, altri guai per i Cavs Kevin Love sarà costretto ad operarsi al piede. Una notizia che era nell’aria ed ora è di fatto ufficiale. Il cestista dei Cleveland Cavs dovrà finire sotto i ferri perdendo dunque una bella fetta di stagione. Si parla di un lungo stop infatti per Kevin Love, tra due settimane, dopo l’operazione, se ne ...

Milan : Biglia - si teme un Lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...

Infortunio Biglia : si teme un Lungo stop - i tempi di recupero : Chi pensava che l’Infortunio di Lucas Biglia non fosse nulla di serio, si sbagliava. Il centrocampista argentino starà lontano dai campi da gioco per almeno un mese. Addirittura, secondo Sky Sport, dopo alcuni esami al polpaccio, l’ex Lazio potrebbe restare fuori per due mesi. Se ciò fosse confermato, sarebbe certamente una brutta tegola per Gattuso, che di fatto ritroverebbe Biglia nel 2019. Riguardo alle alternative, se il grave ...

Basket femminile : Caterina Dotto si rompe il crociato anteriore destro - stop Lungo : Il Fila San Martino di Lupari perde già alla quarta giornata una delle sue giocatrici più importanti: Caterina Dotto ha subito la rottura completa al terzo medio del legamento crociato anteriore nel corso dell’incontro contro la Treofan Battipaglia. Lo stop previsto è di diversi mesi, e non è difficile temere che questo significhi stagione finita per la giocatrice di Camposampiero. Caterina Dotto, che stava rientrando nel giro della ...

Milan - lesione al tendine d'Achille : Caldara rischia un Lungo stop : MilanO - Brutte notizie per Mattia Caldara e il Milan . Il difensore rossonero, in seguito all'infortunio durante l'allenamento di sabato scorso, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno ...

