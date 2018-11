Lombardia | De Corato | 66 riconoscimenti a Giornata regionale sicurezza 2

Lombardia : De Corato - 66 riconoscimenti a Giornata regionale sicurezza : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Sono stati 66 i riconoscimenti (2 attestati alla memoria, 31 benemerenze e 33 menzioni speciali) che l'assessore alla sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha consegnato in occasione della Giornata regionale della 'sicurezza

Lombardia : De Corato - 4 mln ai Comuni per bodycam e videosorveglianza : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Ammonta a 3,6 milioni di euro il finanziamento della Regione Lombardia a favore di Comuni singoli o in forma associata per la realizzazione di progetti di video sorveglianza nel biennio 2018-2019. Altri 400mila euro, invece, sono stati destinati a favore di Comuni singo

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati (2) : (AdnKronos) - "A fine gennaio 2018 la Giunta regionale - ha aggiunto De Corato - ha approvato la prima relazione sullo stato di attuazione della l.r. 17/2015 finanziando il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità, con 3.

Lombardia : De Corato - giovani poco consapevoli rischi in strada (2) : (AdnKronos) - "Anche se il 78,6% dei pedoni, l'84,5% dei ciclisti, il 72,2% di chi va in motorino e il 60,8% degli automobilisti dichiarano di non utilizzare lo smartphone o utilizzarlo raramente mentre attraversano una strada, sono in sella a una bicicletta o alla guida di un ciclomotore o di un'au

Lombardia : De Corato - giovani poco consapevoli rischi in strada : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Regione Lombardia, sempre attenta al tema della sicurezza stradale, ha svolto un'indagine sul fenomeno delle distrazioni in strada per uso improprio di cellulare e smartphone da parte dei giovani. La ricerca, affidata a Polis Lombardia, è stata ideata e condotta dalla s