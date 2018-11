Lo sport del weekend | il Marsala cerca il filotto settimanale

sport - benessere e bellezza : i segreti della professione di Marinetta : Marinetta mi racconta che si è avvicinata al mondo del fitness e all'insegnamento da circa 6 anni. Amante dello Sport e della danza da sempre, dopo aver svolto con amore i compiti da mamma, ritorna ...

MotoGP esport Championship – Trastevere73 non sbaglia un colpo : l’italiano si conferma campione del mondo : Trastevere73 si conferma campione del mondo del MotoGP eSport Championship: a Valencia l’italiano trionfa con una Ducati Dopo il successo dello scorso anno, proprio durante il weekend del Gp di Valencia, ultimo Gp della stagione 2018 di MotoGP, si è tenuta anche quest’anno la finalissima del MotoGP eSport Championship. Una gara entusiasmante che, tra 12 finalisti, ha visto trionfare ancora una volta il campione italiano ...

Malagò e Mornati all'apertura del Corso di preparazione all'esame di Agente sportivo : Malagò ha salutato i partecipanti, esprimendo la propria soddisfazione per questa nuova iniziativa didattica della Scuola dello Sport. "Questo era un ambito fino a poco tempo fa prettamente maschile. ...

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Ea sports verso il rinnovo della partnership con la Premier League : EA Sports è pronto a rinnovare il suo accordo di partnership con la Premier League che riguarderà anche la serie Fifa. L'articolo Ea Sports verso il rinnovo della partnership con la Premier League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP 18 : l'esport Grand Final in occasione del Gran Premio di Valencia : l'eSport Grand Final della competizione MotoGP eSport Championship 2018 avrà luogo insieme al Finale di stagione di MotoGP a Valencia. La location ha ospitato le gare di MotoGP sin dalla sua prima apertura nel 1999, mettendo in scena alcune delle più memorabili corse del campionato, viste negli ultimi anni. Il tracciato di 4km, composto da cinque curve a destra, otto a sinistra e un rettilineo principale di 874 metri, è un circuito tecnico e ...

Lo show dello sport - conduce Bruno Conte " 2° puntata

Erice tra sport e ricerca : restauro del Campo Bianco e gara della NASA per l'ITI Da Vinci : ... su un atto così importante, perdendo, ancora una volta, l'occasione per dare un contributo costruttivo ai lavori del massimo consesso civico.' Anche l'assessore allo sport e Bilancio, Gian Rosario ...

Sky Soundbox : dal bordocampo alla pit lane - tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : Una delle ultime novità della road map di Sky Q è Sky Soundbox, il nuovo sistema per l’amplificazione del suono nato dalla collaborazione fra Sky e Devialet, e pensato per garantire un’esperienza audio potente ed immersiva, trasformando il modo di vivere la TV. Collegandola a Sky Q, la Sky Soundbox riconosce i contenuti che si stanno guardando e garantisce un’esperienza audio esclusi...

Le mani del Governo sullo sport - ira di Malagò : "Neppure col fascismo..." : Secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò quella proposta dal Governo non è una riforma dello sport italiano, ma...