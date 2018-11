Lo sparatore | Toller | autista rovinato dall' alcool | ma armato

STRAGE IN SINAGOGA A PITTSBURGH/ L'ennesimo sparatore figlio di solitudine - odio e tolleranza : L'ennesimo sparatore, stavolta Robert Bowers, dopo numerosi post antisemiti e una vita in solitudine, ha ammazzato undici persone in SINAGOGA a PITTSBURGH. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:03:00 GMT)I 7MILA MIGRANTI VERSO GLI USA/ Quella via crucis che sfida le nostre paure e sicurezze, di R. ManiscalcoDIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tutti, di R. Maniscalco