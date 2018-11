LIVE Rugby | Italia-Australia 2018 in DIRETTA | a che ora inizia e come vederla in tv Gli

LIVE Italia-Georgia rugby - Test Match in DIRETTA : 0-0. Gli azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia: oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Firenze toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una Test Match molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il ...

LIVE Italia-Georgia rugby - Test Match in DIRETTA : azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia, tra i Test Match autunnali: questa sera alle ore 15.00 toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una gara molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi ...

LIVE Rugby - Italia-Georgia : la diretta della partita. Come vederla in tv e orario d’inizio : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Italia-Georgia DALLE ORE 15.00 Per importanza è la partita dell’anno: la finestra autunnale dei Test Match di Rugby si è aperta per la Nazionale italiana sabato scorso con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda, ma il primo dei tre test mach casalinghi che attendono gli azzurri, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY, che si giocherà oggi a Firenze contro la Georgia, con inizio alle ...

Rugby - ct Georgia : 'Con l'Italia match al LIVEllo del Sei Nazioni' : ROMA - ' Domani proveremo sempre a vincere e non semplicemente a competere. Ci stiamo preparando al meglio alla sfida contro l'Italia, conosciamo le nostre e le loro qualità, e siamo convinti di fare ...

LIVE Italia-Irlanda - Test match rugby in DIRETTA : azzurri a Chicago a caccia dell’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo di quattro Test match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, affrontano alle 21 (orario italiano) in quel di Chicago l’Irlanda, numero due del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Una trasferta nordamericana (si tornerà in Italia per le altre tre sfide) con un incontro durissimo dunque per la squadra tricolore che va a caccia di ...

Sudafrica Nuova Zelanda/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Rugby Championship) : diretta Sudafrica Nuova Zelanda: info Streaming video e tv della partita, l'ultima per questa edizione del Rugby Championship. Gli All Blacks sono pronti a festeggiare.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:07:00 GMT)

Sudafrica Australia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Rugby Championship) : diretta Sudafrica Australia: info Streaming video e tv della partita di rugby, attesa nella quinta e penultima settimana del Rugby Championship 2018, oggi 29 settembre.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:06:00 GMT)

DIRETTA / Australia Argentina (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : in campo - via! (Rugby Championship) : DIRETTA Australia Argentina streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Australia Argentina/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Rugby Championship) : diretta Australia Argentina Streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 03:00:00 GMT)

Nuova Zelanda Sudafrica/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Rugby Championship) : diretta Nuova Zelanda Sudafrica Streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 01:31:00 GMT)

DIRETTA / Australia Sudafrica (risultato LIVE 17-18 - 40') streaming video e tv : risultato in bilico! (Rugby) : DIRETTA Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:38:00 GMT)

DIRETTA / Australia Sudafrica (risultato LIVE 7-10 - 20') streaming video e tv : che ritmo! (Rugby) : DIRETTA Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:14:00 GMT)

DIRETTA / Australia Sudafrica (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (Rugby) : DIRETTA Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Nuova Zelanda Argentina/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Rugby Championship) : diretta Nuova Zelanda Argentina: info Streaming video e tv della partita di rugby di oggi 8 settembre, attesa per la terza settimana del Rugby Championship 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 04:00:00 GMT)