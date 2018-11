L’Italia di rugby ha perso 26-7 contro l’Australia nel suo penultimo test match autunnale

Rugby - Test Match novembre 2018 : L’Italia cerca il colpaccio contro un’Australia non al top : Vittoria con la Georgia doveva essere e il successo con i Lelos è arrivato. Archiviata la prima pratica di questo lungo novembre, la Nazionale italiana di Rugby si lancia verso il secondo appuntamento dei Cattolica Test Match casalinghi: allo Stadio Euganeo di Padova, oggi alle 15, gli azzurri sfidano l’Australia. Match ovviamente completamente diverso rispetto a quello con la squadra dell’Est Europa: sabato era fondamentale vincere, ...

Rugby – Cattolica Test Match - Parisse lascia il raduno delL’Italia : Niente Cattolica Test Match per Sergio Parisse, l’Azzurro irrecuperabile per il prossimo impegno della Nazionale Sergio Parisse, capitano e numero otto della Nazionale Italiana Rugby, non sarà recuperabile per il Cattolica Test Match di sabato 24 novembre contro la Nuova Zelanda, ultima tappa del trittico internazionale dell’autunno 2018. Il terza linea dello Stade Francais, recordman di presenze in maglia azzurra con 134 caps in ...

Rugby – Le scelte di Conor O’Shea : ecco la formazione delL’Italia che affronterà l’Australia il 17 novembre : Il ct azzurro Conor O’Shea ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco la formazione dell’Italia che affronterà l’Australia allo stadio Euganeo di Padova il 17 novembre Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo Stadio “Euganeo” di Padova, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione dell’Australia per la sfida alL’Italia. Il XV dei Wallabies in campo a Padova : Il CT dell’Australia, Michael Cheika, ha annunciato la formazione che sabato a Padova sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per gli oceanici, che arrivano non soltanto dalla sconfitta per 6-9 subita in Galles, ma anche da un Rugby Championship molto sottotono. Due esordienti nel XV titolare, ovvero Jake Gordon e Jordan Petaia, ma in generale la formazione australiana presenta pochi veterani e molti volti che da ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate delL’Italia per la sfida contro il Sudafrica : Non solo il Rugby maschile è protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per la seconda ed ultima sfida di prestigio contro il Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale è alle nostre spalle. Si tratta di una sfida inedita, che si disputerà domenica 25 novembre alle ore 14.30: per la sfida alle Springboks, che si giocherà a Prato, il CT Andrea Di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : L’Italia sfida l’Australia - i Wallabies ai raggi X : Secondo fondamentale appuntamento nei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di Rugby che, dopo aver battuto la Georgia a Firenze, nello scontro più importante del mese, ora dovrà rimboccarsi le maniche ed affrontare le due super potenze dell’Oceania: sabato a Padova c’è l’Australia, la settimana successiva all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks. Non sarà assolutamente una sfida facile ...

Rugby - Qualificazioni Mondiali 2019 : successi per Canada e Germania. La vincente finirà nel girone delL’Italia : A Marsiglia oggi si è disputata la prima giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Germania, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che sa di spareggio qualificazione. Canada-KENYA 65-19 Sfida a senso unico, indirizzata ...

Rugby - Test Match novembre 2019 : L’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

Rugby – O’Shea e Ghiraldini commentano la vittoria delL’Italia sulla Georgia : Il commissario tecnico O’Shea e capitan Ghiraldini nel post partita hanno detto la loro opinione sul trionfo ottenuto dagli Azzurri Il commissario tecnico della nazionale italiana Conor O’Shea ed il capitano di giornata degli Azzurri, il tallonatore Leonardo Ghiraldini, hanno incontrato la stampa in conferenza al termine della sfida tra l’Italia e la Georgia giocata quest’oggi a Firenze. Gli Azzurri hanno superato i caucasici nel ...

Rugby - Test Match 2018 : L’Italia scaccia i fantasmi e batte 28-17 la Georgia. Ma che fatica nel finale! : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. Quattro le mete azzurre, due per tempo, contro le due georgiane (una tecnica). Nella prima frazione la sfida viene impostata dai georgiani sullo scontro fisico, ...

L’Italia di rugby ha battuto 28-17 la Georgia nel secondo test match autunnale : La Nazionale maschile di rugby ha vinto 28-17 contro la Georgia a Firenze nel secondo test match dei quattro in programma questo novembre. Era una partita particolarmente significativa perché l’Italia veniva da una pesante sconfitta contro l’Irlanda e la Georgia

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione della Georgia per la sfida alL’Italia. Il XV dei Lelos in campo a Firenze : Il CT della Georgia, Milton Haig, ha annunciato la formazione che sabato a Firenze sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per entrambe le Nazionali: in palio non soltanto punti pesanti in ottica ranking mondiale, ma anche l’opportunità di rispedire al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni dei Lelos proprio al posto dell’Italia. Quasi a pareggiare gli infortuni avuti dalla nostra selezione, anche ai ...

Rugby – Cattolica Test Match : la formazione della Georgia per la sfida contro L’Italia a Firenze : Gorgia, la formazione per il Cattolica Test Match di Firenze Milton Haig, CT della Georgia, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo sabato al “Franchi” di Firenze nel Cattolica Test Match contro l’Italia. Per i Lelos, sbarcati ieri sera nel capoluogo toscano, si tratta del secondo Test-Match contro gli Azzurri dopo quello disputato ad Asti nel 2003 in preparazione alla Rugby World Cup australiana: ...

Rugby - Marco Fuser lancia L’Italia : “match duro con la Georgia - ma ne conosciamo l’importanza” : Il giocatore della Nazionale italiana di Rugby ha presentato la sfida che gli azzurri giocheranno contro la Georgia sabato Primo giorno al completo per la Nazionale Italiana Rugby a Firenze. Gli Azzurri nella mattinata odierna hanno svolto lavoro in palestra mentre nel pomeriggio si sono spostati al “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” per l’allenamento sul campo. Nel capoluogo toscano l’Italia affronterà la Georgia sabato 10 novembre allo ...