L' intelligenza artificiale fa tornare in vita i morti Come in Black Mirror

L'intelligenza artificiale ha messo in musica il canto delle balene : In barba a chi rimprovera alle nuove tecnologie di allontanare il pubblico dai piaceri della vita a contatto con la natura, Huawei ha presentato un progetto - funzionale al lancio del nuovo smartphone Mate 20 Pro - che grazie al nuovo processore dotato di doppia intelligenza artificiale Kirin 980, è riuscito a trasformare il canto d’amore dei cetacei più maestosi del mondo, le megattere, in una melodia ...

Medicina : “radiomica” - intelligenza artificiale e genetica alleate in diagnosi : Si chiama radiomica, unisce il potere di big data e intelligenza artificiale allo studio delle caratteristiche genetiche di ogni persona, e promette di migliorare le diagnosi e la capacità di predire lo sviluppo delle malattie. Con l’obiettivo di arrivare a definire cure su misura, pilastro della Medicina personalizzata presente e futura. Su questa nuova frontiera punta il Centro diagnostico italiano-Cdi, che sul tema organizza un convegno ...

F-35 - intelligenza artificiale a rischio hacker : A differenza di qualsiasi altra piattaforma aerea, ALIS gestirà quotidianamente queste operazioni, in un unico hub nel mondo. L'obiettivo di Lockheed Martin è quello di abbattere i maggiori costi di ...

Impronte digitali : l’intelligenza artificiale è capace di falsificarle! : Le Impronte digitali sono sempre più usate per accertare l’identità di un individuo: per aprire le porte, per proteggere smartphone e computer, per autorizzare pagamenti. Grazie ai lettori di Impronte digitali ci sentiamo più al sicuro, ma forse non dovremmo. In una ricerca della New York University, infatti, è esposto un metodo per generale Impronte digitali false che ingannano i sensori biometrici. Il risultato è che i falsi hanno fatto ...

Google Pixel 3 : l’intelligenza artificiale si fa valere : Dopo la presentazione di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, la lente d’ingrandimento è stata subito posta sulle prestazioni della fotocamera, tralasciando altri particolari che potevano comunque risultare interessanti. Uno di questi è senza leggi di più...

Pixel - arriva la modalità 'foto notturna' : l'intelligenza artificiale accende la luce : Google aggiorna l'app della fotocamera per i suoi dispositivi: scatti più chiari e nitidi in qualsiasi condizione di luminosità e grazie al machine learning

intelligenza artificiale : opportunità o pericolo? Ecco cosa ne pensano gli italiani #AI : La tecnologia ci pone sempre di fronte a grandi dilemmi, se da un lato apporta innovazione dall’altra può causare danni su diversi piani. Ma andando oltre fino ad arrivare a quella più avanzata, cosa pensano gli italiani dell’Intelligenza artificiale? Per scoprirlo Chorally ha realizzato un osservatorio sui principali canali social e fonti nella rete in Italia. In sei mesi di monitoraggio (da inizio aprile a fine settembre 2018) ...

L'intelligenza artificiale entra in azienda : investimenti da più della metà delle imprese : MILANO - Gli imprenditori italiani scommettono sulL'Intelligenza artificiale, con il 52 per cento di loro che dicono di voler investire entro i prossimi tre anni. Per molti è anche una necessità, ...

La Germania entro il 2025 investirà 3 miliardi in intelligenza artificiale : È quanto ha affermato il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier. L'esecutivo tedesco è convinto che dai privati arriveranno altrettanti investimenti, così che si possa contare su 6 miliardi di ...

Da IBM un assistente con intelligenza artificiale per i malati di cancro : Un software con cui parlare, dunque, realizzato con uno scopo specifico e animato da una tra le tecnologie di Intelligenza Artificiale più avanzate al mondo. Il progetto è stato sviluppato tramite ...

Ufficiale il Samsung Exynos 9820 con intelligenza artificiale e LTE-Advanced Pro : È stato da poco presentato il nuovo Samsung Exynos 9820. Grande attenzione all'intelligenza artificiale e tanta velocità con il nuovo modem LTE. L'articolo Ufficiale il Samsung Exynos 9820 con intelligenza artificiale e LTE-Advanced Pro proviene da TuttoAndroid.

intelligenza artificiale - 2mila professionisti al forum Aixa 2018 : Oltre 2000 i professionisti che hanno partecipato alla prima edizione di Aixa - Artificial Intelligence Expo of Applications che si è tenuta al MiCo , organizzata da Fiera Milano Media - Business ...

Classe A - sempre più intelligenza artificiale anche nelle auto “medie” : Lisbona – Dalle parole ai fatti: ormai basta pronunciarne poche e misurate per vedere le luci di casa accendersi da sole, il termostato del riscaldamento regolarsi sulla temperatura desiderata, persino il forno avviare la cottura. È il piccolo miracolo compiuto da assistenti digitali sempre più presenti nelle nostre vite. Nessuno stupore, dunque, se anche i costruttori di automobili abbiano investito risorse e talento nella creazione ex ...

Gboard si aggiorna con alcune novità e il supporto all’intelligenza artificiale in inglese : Il team di Gboard ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare app, rendendo così ufficiali alcune feature su cui stava lavorando già da tempo L'articolo Gboard si aggiorna con alcune novità e il supporto all’intelligenza artificiale in inglese proviene da TuttoAndroid.