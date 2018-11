L' Europa che c' è L' Europa che verrà partecipa al dibattito del 21 novembre

Brexit - quante probabilità ci sono che il Regno Unito resti in Europa? : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Londra – E se la vera congiura non fosse quella, fracassona e per ora inconcludente, volta a detronizzare Theresa May e la sua soft Brexit bensì il movimento trasversale, silenzioso e apparentemente velleitario che vorrebbe scongiurare del tutto l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea? La confusione è tale, sotto il cielo di Londra, che non si può escludere nulla, neppure che attraverso trame e trabocchetti nei ...

"In Europa vogliono un Monti 2.0 Anche da Draghi ricette sbagliate" : "Le affermazioni di Mario Draghi sono quantomeno curiose. Oggi scopriamo che il rialzo dello spread è Anche colpa di chi sfida l'Unione europea". Con queste parole Claudio Borghi...

‘1938 – Azzurre Prime in Europa’ – La mostra itinerante che celebra l’Europeo di basket vinto dall’Italia femminile : 1ª tappa a La Spezia : Parte da La Spezia, in data 20-21 novembre, ‘1938 – Azzurre Prime in Europa’, la mostra itinerante che mostra il primo e unico Europeo vinto dall’Italia del basket femminile Giocarono all’aperto, sul campo in terra battuta del Muro Torto di Roma, in un’ansa di Villa Borghese. Le gonne-pantalone bianche al ginocchio facevano parte della divisa ufficiale da gioco, mentre sulle maglie Azzurre, all’altezza ...

Tumori : “In Italia gli anziani guariscono meno che in Europa” : Ogni giorno in Italia più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di ...

L'amara resistenza di Theresa che votò per restare in Europa : Nel frattempo, dal referendum, ha dovuto gestire il crollo del Regno Unito da economia con la crescita più forte del G7 a quella peggiore. Lady Brexit è diventata Lady Austerity. Eppure, con il suo ...

Tria : 'Manovra credibile - Europa incapace di contrastare l'economia che rallenta' : Il ministro la definisce 'diversa dal passato ma credibile e solida'. 'Sul rapporto deficit Pil al 2,4% non ci muoviamo di un millimetro' conferma Salvini e Di Maio rincara la dose: 'Non venderemo ...

Dl Sicurezza - Salvini contro il Consiglio d’Europa : “Straparlano perché sono ignoranti” : Il ministro degli Interni ha replicato duramente alle osservazioni del Consiglio d'Europa: "Ignoranza del provvedimento e pregiudizio anti-italiano: il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa straparla di Decreto Sicurezza. Basta lezioni e insulti da Strasburgo: c'è un limite a tutto".Continua a leggere

Fabrizio Masia - il sondaggio sulla guerra all'Europa : il rischio che Lega e M5s non hanno considerato : Il governo gialloverde ha fatto della battaglia, durissima, contro l'Europa una delle sue bandiere. Una battaglia che è deflagrata, come previsto già mesi prima, con il varo della contestatissima ...

Milan - Suso spaventa il club rossonero : “che orgoglio essere seguito dalle big d’Europa” : L’esterno offensivo rossonero ha parlato dal ritiro della Nazionale spagnola, facendo scattare un piccolo campanello d’allarme “Mi sento importante al Milan. Mi sento a mio agio, sono felice e col tecnico mi trovo bene. Gattuso è come quando giocava, non ha perduto la sua intensità nell’allenare. Quando finisce l’allenamento è la persona più amabile e simpatica che puoi incontrare. E’ l’uomo ...

Il Parlamento Europeo ha aperto un sito in 24 lingue che prova a raccontare i vantaggi concreti dell’Europa : Il Parlamento Europeo ha aperto un nuovo sito che prova a raccontare i vantaggi concreti dell’Europa: si chiama What Europe Does For Me (“Cosa fa per me l’Europa”) ed è disponibile da oggi in 24 lingue. Il sito è stato

Via libera dell'Europarlamento al pacchetto energia pulita : È una grande opportunità strategica.' Una politica vincente per tutti gli europei che porterà a un'indipendenza energetica e geopolitica, sciogliendo i lacci che ci uniscono al gas e al petrolio. '...

Tecnologie robotiche - l'Europa pensa a un programma di sviluppo a guida italiana : Scienza, tecnologia e società dovranno co-evolvere in modo nuovo. Gli obiettivi del progetto ruotano attorno a 3 pilastri principali: 1, l'individuazione di nuovi materiali, approcci tecnologici e ...

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...

Merkel : Stati che creano nuovo debito minano stabilità Europa : Strasburgo, 13 nov., askanews, - 'L'Europa non può funzionare come comunità di diritto che se lo stesso diritto vale ovunque allo stesso modo. Quelli che pensano di poter risolvere i propri problemi ...