Legge di Bilancio | la proposta del M5s | contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti

Il dissenso di Mattarella : il sì alla Legge di bilancio non è scontato : Il capo dello Stato non potrà fare finta di niente di fronte a violazioni degli accordi Ue...

Incentivi - emendamento Legge Bilancio : 1.000 euro per rottamazione vecchie auto : ROMA - Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 , anche se dotate di impianti a metano o Gpl, . Lo prevede..

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...

Matteo Renzi : “Governo folle su Legge di bilancio - pagheranno gli italiani” : Subito dopo la presentazione della lettera del governo Conte alla Commissione europea sulla legge di bilancio, alcuni esponenti della politica italiana hanno commentato in senso negativo sia la manovra, che il conseguente aumento dello spread fino a 317 punti base verificatosi questa mattina. Tra i primi, Matteo Renzi: "Una follia!"Continua a leggere

Legge di Bilancio - lo Stato torna ad assumere. Per il rinnovo dei contratti poche risorse : aumenti da 10 euro al mese : La Legge di Bilancio 2019 rimette in moto la prima vera industria nazionale. Il pubblico impiego torna ad assumere. Nelle amministrazioni centrali, nei tribunali, al Sud e nelle isole, nelle forze di pubblica sicurezza, nei vigili del fuoco. Anche nelle Università, con mille ricercatori in più. Si parte nel 2019 con 130 milioni di euro finalizzati alle prime 2mila assunzioni. Per gli anni a venire i numeri salgono ma le coperture sono dubbie, a ...

Legge di bilancio : cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : ecco tutte le priorità - infanzia e Sud col circoletto rosso : I parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega delle Commissioni di Camera e Senato si sono riuniti per stabilire le priorità del comparto Scuola da inserire nella Legge di Bilancio 2019. E’ evidente e risaputo che le risorse sono quelle che sono e che, di conseguenza, bisognerà agire in maniera oculata, tenendo presente che le esigenze sono tante. Come sottolineato da un articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano economico ...

Coni - Giancarlo Giorgetti annuncia : “La riforma sarà inserita nella Legge di bilancio” : “La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione. Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il ...

Coni : Giorgetti - riforma in Legge Bilancio : Il "pacchetto sportivo" nella Legge di Bilancio comprendera' anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, "una grandissima misura" per il sottosegretario Giogetti, che precisa: "Il bonus ...

Di Maio orgoglioso di quanto fatto in 5 mesi : 'sprechi - vitalizi - airforce - scorte - Legge di bilancio - pensione di cittadinanza…' : Di Maio a Non è l'arena conferma di non avere dubbi sul patto di governo firmato e sugli obiettivi prefissati, elenca alcuni dei punti che è riuscito a raggiungere in collaborazione con Salvini. 12 ...

Legge di Bilancio - Istat : “Dal reddito di cittadinanza impatto tra 0 - 2 e 0 - 3 del pil. Nel 2018 +1 - 2%? Serve +0 - 4 nel trimestre” : Il reddito di cittadinanza, se corrisponderà “a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi”, avrà un impatto dello 0,2% sul pil. È questo la simulazione fornita dall’Istat nella relazione presentata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, durante l’audizione sulla Legge di Bilancio. “Sotto l’ipotesi che il reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a ...

Scomparso il bonus bebè dalla Legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci sarà - e sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...