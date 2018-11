L' economia della bicicletta pronta a fare il botto | per l' ebike mercato potenziale da tre

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

Peter Praet - BCE - ammette un 'rallentamento nell'economia della zona euro' : C'è stato un certo rallentamento nell'economia dell'Eurozona: lo dice Peter Praet, capo economista della BCE secondo cui il rallentamento riflette principalmente una perdita di slancio nell'attività globale. Gli ultimi dati macro ...

economia&Finanza : cos'è lo spread - a cura della Banca Monte Pruno : ... il suo valore dovrebbe mantenersi basso, in quanto, i titoli tedeschi sono considerati stabili grazie alla solida economia della Germania. Lo spread aumenta o diminuisce in funzione della fiducia ...

Ricercatore di Stato : Lo spettro della 'spirale discendente' per l'economia cinese : 'Se l'economia si raffredda - ha detto - si abbasserà anche la possibilità di creare nuovi posti di lavoro; le imprese che sono in difficoltà taglieranno i salari; la crescita dei salari diminuirà e ...

economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - la manovra non è maschilista : Roma, 06 nov 09:10 - , Agenzia Nova, - Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota Movimento 5 Stelle, in una intervista al "Corriere della Sera" vuole tranquillizzare... , Res,

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...

Borse della Cina in rialzo - sulle attese di stimoli ed aiuti all'economia - : Hong Kong +2%, Indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +2% Le Borse della Cina sono in rialzo dopo le anticipazioni sull'arrivo di nuove misure di sostegno all'economia arrivate ieri dalle autorità politiche di Pechino. Hong Kong +1,5%, Indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,6%. Nel comunicato diffuso al termine...

Casartigiani Taranto. Regionale 8 uno schiaffo all'economia della Provincia e ai cittadini : ... al momento senza una rete viaria adeguata non riusciamo a far sviluppare in Provincia numeri utili di piccole imprese di trasformazione, produzione, e logistica tali da sviluppare un'economia forte ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Manovra - Salvini : 'Da parte della Ue un attacco all'economia italiana' : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina ". "Se la gente lavora di più - ha continuato il ministro - spende di più e paga le tasse . E' logica. ...

Salvini : 'Da parte della Ue un attacco all'economia italiana' : "Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale: un attacco all'economia italiana perché qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto".

'Affari in piazza' : debutta stasera il nuovo format di Tv Prato sui temi caldi dell'economia e della finanza : Sei puntate condotte dalla giornalista Lucrezia Sandri, in cui saranno approfonditi in maniera divulgativa e con l'ausilio di contributi video i 'temi caldi' dell'economia e della finanza. Spazio ...

economia : El-Erian al 'Corriere della Sera' - la sfida dell'Italia è quella della crescita : Roma, 22 ott 08:29 - , Agenzia Nova, - La sfida principale dell'Italia resta quella di generare una crescita elevata e sostenibile, ma non pesano solo questioni domestiche, sostiene... , Res,

OMC - l'escalation della guerra commerciale comporta rischi sostanziali per l'economia mondiale : ... il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio , OMC, , Roberto Azevedo ha avvertito che l'escalation della guerra commerciale costituisce un rischio sostanziale per l'economia ...