Le ruspe | le commissioni e i diritti umani

: La nuova presidente della Commissioni per i diritti Umani. - sessanta_sette : La nuova presidente della Commissioni per i diritti Umani. - zoedibisanzio : 'La senatrice leghista Stefania Pucciarelli é una delle sostenitrici storiche delle ruspe nei campi rom ed ha soste… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, è stata eletta presidente della Commissione per idel Senato. “Finalmente al campo rom di via Gragnola, a Castelnuovo Magra, sono ritornate le”, aveva dichiarato il 9 novembre 2018. E aveva messo un like a un post che diceva: “Certe per