Lazio | tutti i dettagli del rinnovo di Lukaku

Calcio - arbitro aggredito a Roma durante gara di Promozione. Aia : “Sciopero in tutti i campionati dilettanti nel Lazio” : A 24 anni è stato preso a schiaffi e pugni, poi buttato a terra. Ha sbattuto violentemente la testa ed è stato trasporto in ospedale, dove è tuttora ricoverato. È il racconto dell’ennesima aggressione subita da un arbitro per una partita di Calcio dilettantistico. Questa volta è successo a Roma, dopo il match di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova di domenica. E l’Associazione italiana arbitri, con il suo ...

Tutti i piani esclusi dalle rimoduLazioni Vodafone del 10 novembre - si può ancora recedere? : Sappiamo essere scattate le rimodulazioni Vodafone del 10 novembre, che hanno colpito numerosi clienti di rete fissa, facendo salire a quota due nel giro di pochi mesi le modifiche unilaterali di contratto. Nel primo caso, gli aumenti, scattati a partire dal 10 luglio scorso, hanno comportato un aumento della spesa da 2 a 3 euro mensili per le tariffe Voce ed Internet, e di 1.50 o 2.50 euro per quelle solo Voce. Le seconde rimodulazioni ...

Disponibile su Google Maps la segnaLazione di incidenti e autovelox - ma non per tutti : Google Maps fa un passo in più verso l'implementazione delle segnalazioni di incidenti e di autovelox. Le due funzionalità sono state rilasciate in prova per alcuni utenti e per il momento pare siano soltanto in fase di test e disponibili soltanto in modalità navigazione; ma questo potrebbe essere un indizio di una vicina disponibilità generale. L'articolo Disponibile su Google Maps la segnalazione di incidenti e autovelox, ma non per tutti ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro nasconde una reLazione all'insaputa di tutti? : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha alimentato molti dubbi sull'onestà di Elia Fongaro e dei sentimenti che dice di nutrire per Jane Alexander. In confessionale, il giornalista romano, ha dichiarato: "Ho la certezza che la povera Jane non capisca che quest’uomo non ha il ben che minimo affetto nei suoi confronti. Se lo dico ci sarà un motivo".--Anche Ivan Cattaneo si è lasciato sfuggire alcune frasi ...

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi lavoro di tutti» video Le indagini : il caso della falsa reLazione : E il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, alla cerimonia per i 40 anni del Gis: «La gravità dell’accaduto non si discute, ma non rispecchia la normalità del nostro modo di precedere». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» Le indagini : il caso della falsa reLazione : Le parole del comandante generale dell’Arma alla cerimonia per i 40 anni del Gis. Salvini: «L’errore di uno non infanghi l’impegno di tutti». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Lazio - Tare vuole rinforzi : ecco tutti i nomi : MERCATO Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport, alla Lazio piace l'esterno austriaco Lainer . Sul taccuino di Tare ci sono anche Lazzari , piace a mister Inzaghi, e Di Lorenzo dell'Empoli. Non ...

Calciomercato Lazio - ecco tutti gli obiettivi per gennaio [FOTO] : 1/8 Gian Mattia D'Alberto / LaPresse ...

Serie A Lazio - Caicedo sfida Garcia : «Dobbiamo batterli a tutti i costi» : ROMA - L'attaccante della Lazio , Felipe Caicedo , è intervenuto ai microfoni dell'emittente del club biancoceleste. Le sue impressioni sul girone di Europa League : " Siamo stati inseriti all'interno ...

Palumbo : Raggi ha tutti contro - ad un passo da capitoLazione : Roma – “Questa mattina, dopo gli annunci dell’assessore Montanari sul nuovo modello di raccolta rifiuti di la’ da venire, ci siamo svegliati e la mondezza era ancora sotto le nostre finestre. Lo stesso ministro Costa – di un governo che dovrebbe essere amico della Raggi – richiama il Campidoglio alle proprie responsabilita’ sul fronte della gestione dei rifiuti. E anche i sindacati annunciano lo sciopero ...

Fabrizio Corona - Tapiro e riveLazione : «Mi è ripresa la malattia - fare l?amore tutti i giorni con donne diverse» : Questa sera, lunedì 8 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Fabrizio Corona riceverà il Tapiro d?oro da Valerio Staffelli dopo che l?associazione...

Fabrizio Corona - Tapiro e riveLazione : «Mi è ripresa la malattia - fare l?amore tutti i giorni con donne diverse» : Questa sera, lunedì 8 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Fabrizio Corona riceverà il Tapiro d?oro da Valerio Staffelli dopo che l?associazione...

Europa League : tutti i risultati - tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri : Europa League, I risultati– Si chiude la tre giorni europea con le partite serali di Europa League, Bilancio positivo per le squadre italiane: 5 vittorie con Roma, Juventus, Inter e Napoli in Champions; il Milan batte in rimonta i greci dell’Olimpiakos mentre la Lazio non riscatta il ko nel derby con il passo falso di […] L'articolo Europa League: tutti i risultati, tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri proviene da Serie A ...

Serie A Udinese - Scuffet : «Lazio? Proviamo a vincere con tutti» : UDINE - "Chievo? Al di là delle mie parate bisogna vedere la partita nell'insieme, soffrendo solamente subito dopo il vantaggio" . Simone Scuffet , portiere dell' Udinese , fa il punto della ...