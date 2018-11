L' aria inquinata di Londra legata a una ridotta capacità polmonare

Allarme Oms - l'Italia è uno dei paesi con l' aria più inquinata : L'inquinamento atmosferico come una guerra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un Allarme di vaste proporzioni che riguarda principalmente i bambini. Lo smog, considerato come 'il nuovo ...

Smog - allarme dell'Oms : nel mondo 9 bambini su 10 respirano aria inquinata : L'Italia è uno dei paesi con peggiore qualità dell' aria . Ogni giorno "circa il 93% dei bambini 'under 15' nel mondo , 1,8 miliardi, respira aria inquinata che mette seriamente a rischio la salute e lo sviluppo. Si stima che nel 2016 siano morti 600 mila bambini per le infezioni acute delle basse vie ...

Come funziona l'autobus che pulisce l' aria inquinata mentre gira per la città : Un autobus che non solo non inquina ma che, al suo passaggio, pulisce l'aria . Tutto grazie a un particolare sistema di filtraggio installato sul suo tetto che permette di catturare e filtrare ...

Come funziona l’autobus che pulisce l’aria inquinata mentre gira per la città : Un autobus che non solo non inquina ma che, al suo passaggio, pulisce l’aria. Tutto grazie a un particolare sistema di filtraggio installato sul suo tetto che permette di catturare e filtrare particelle presenti nell’atmosfera. Si chiama Bluestar ed è l’ultima novità lanciata da Go Ahead, una delle più importanti aziende di trasporto della Gran Bretagna. Secondo l’amministratore David Brown, si ...