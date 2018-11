L' Argentina ' italiana' batte il Messico | Dybala ispira | Icardi sfiora il gol

Argentina - poker "all'italiana" : 4-0 in amichevole all'Iraq. Tridente di Serie A e gol per Lautaro e Pezzella : "Que los goles sirvan de envión" - scrive Olé sulla sua prima pagina: che i gol servano da spinta. Per quell'Argentina ancora scottata da un Mondiale disastroso e ancora senza Messi, stella e simbolo ...