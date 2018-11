L’anno peggiore della storia? E’ stato il 536 d C

meteoweb.eu

: Ecco l'anno peggiore della storia - Wired - TerrinoniL : Ecco l'anno peggiore della storia - Wired - infoitestero : L'anno peggiore della storia dell'umanità, secondo la scienza - ItaliaNotizieV : L'anno peggiore della storia dell'umanità, secondo la scienza -

(Di sabato 17 novembre 2018) Secondo il medievalista dell’università di Harvard, Michael McCormick, l’annosarebbeil 536 d.C.: in quell’anno – ha spiegato l’esperto in un’intervista a Science – si registrò un drastico calo delle temperature dovuto ad una nebbia di polveri – provenienti da un’eruzione vulcanica in Islanda – che oscurarono il Sole, provocando siccità, carestie e una crisi economica che durò oltre un secolo. Nel 536 d.C. si oscurarono i cieli di Europa, Medio Oriente e parte dell’Asia per 18 mesi, sconvolgendo il clima: le temperature estive scesero a 1.5-2.5°C, e in Cina cadde addirittura la neve. I raccolti andarono persi e le popolazioni soffrirono la fame. Secondo i ricercatori guidati da McCormick questa “oscurità” è stata causata da una potentissima eruzione vulcanica in Islanda, le cui ...