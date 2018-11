La ricetta degli spaghetti «alla carrettiera» di Filippo La Mantia

vanityfair

: RT @la_mouche: La ricetta degli #gnocchidisusine di 125 anni fa: - la_mouche : RT @la_mouche: La ricetta degli #gnocchidisusine di 125 anni fa: - LovelyTrips_GS : Ogni regione della #Slovenia a la sua #tradizione enogastronomica. A #Idrija, ad esempio, si possono gustare i deli… - giocarmon : ** Cristoforo da Messisbugo sovraintendente ai banchetti degli Estensi, in un volume del 1549 cita le noci come i… -

(Di sabato 17 novembre 2018) La» diLaLa» diLaLa» diLaCominciamo col fugare un dubbio linguistico:con la «i». Perché sul web la si trova anche senza, ladi questa pasta dal sapore inconfondibilmente isolano, ma il suo nome è frutto di un’antica abitudine sicula: quella dei portatoriiconici «carretti», in uso fin dal dal XIX secolo in questa terra di mare e di fuoco, che erano soliti prepararla prima di ogni viaggio, riponendola in un contenitore apposito (la «gavetta») e consumandola anche a freddo. E chi meglio di un siciliano doc comeLa, oste e cuoco palermitano di adozione meneghina – suo l’omonimo ristorante in Piazza Risorgimento angolo Via Carlo Poerio, in cui serve «piatti della ...