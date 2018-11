La protesta dei “gilet gialli” blocca la Francia | un morto e decine di feriti 

La protesta dei gilet gialli blocca la Francia. Caos a Parigi e sul traforo del Monte Bianco : Sono scesi in piazza contro l'aumento delle accise sui carburanti contenuto nella Finanziaria 2019 di Macron e hanno bloccato la Francia. E' salita oltre le previsioni la mobilitazione dei 'giubbini ...

In Francia una donna che stava partecipando alla protesta dei “gilè gialli” è morta investita : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha detto che una donna che stava partecipando alla protesta dei cosiddetti “gilè gialli” contro i rincari del prezzo della benzina è morta investita a Pont-de-Beauvoisin, in Savoia. La manifestante è stata investita da una donna che

'Le chiacchiere le porta via il vento' - la protesta dei Cobas contro Di Maio : Un presidio di protesta è stato annunciato dai Si Cobas in occasione della visita del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, all'istituto tecnico Barsanti di Pomigliano d'Arco, città natale del ...

Francia - la protesta dei "Gilet gialli" : 10.35 I"gilet gialli" si sono radunati per bloccare le strade e i punti strategici in tutto il Paese in una "mobilitazione generale" senza precedenti contro l'aumento dei prezzi del carburante. L'iniziativa è partita dai social e ha raccolto un consenso abbastanza ampio da fare preoccupare il governo. Sono previste circa 1.500 manifestazioni sul territorio,con blocco di strade,supermercati, stazioni di servizio. Intanto una manifestante è ...

protesta dei gilet gialli - morta una manifestante investita da un'auto : Una manifestante dei "gilet gialli" che stanno bloccando le strade in Francia è stato "investito e ucciso da una automobilista" nella Savoia, nel sud-est della Francia. Lo riferisce il ministero dell'Interno.L'automobilista è una madre che stava portando la figlia in ospedale quando è stata bloccata dai manifestanti che l'hanno circondata battendo sulla vettura. La donna, in preda al panico, ha accelerato e ha investito una ...

La protesta dei “gilet gialli” - in Francia : Sono in programma centinaia di manifestazioni per bloccare le strade contro l'aumento del prezzo della benzina

Pernigotti - confermata la chiusura : la protesta al cioccolato dei lavoratori : I rappresentanti di Toksoz, gruppo turco proprietario del marchio, hanno ribadito durante l'incontro al Mise la volontà di chiudere lo stabilimento di Novi Ligure. Sotto il ministero il presidio dei ...

Family Day al Pirellone con il ministro Fontana - la sinistra protesta : "No a iniziative per la riduzione dei diritti" : Sabato il convegno con amministratori da tutta Italia. Si parla del tavolo operativo che affronta i temi cari al Popolo della Famiglia di Gandolfini e Adinolfi

Manifestazione di protesta dei giornalisti - Grande manifestazione a Bari e in tutta Italia. : Per la cronaca, da un giornale on line ' libero e democratico', raccontiamo le motivazioni della manifestazione di protesta organizzata dalla Federazione Nazionale della Stampa. Enorme partecipazione ...

Trenord - la protesta dei sindaci Pd contro i disservizi : “Un disastro - la nostra Regione ultima in Italia per qualità” : Una trentina di persone, tra sindaci ed esponenti politici del Partito democratico, hanno denunciato fuori dal Pirellone la gestione – a loro dire disastrosa – del trasporto ferroviario da parte di Trenord. Tra loro, Giorgio Gori: “È un paradosso definire la Lombardia la locomotiva d’Italia quando per la qualità del servizio ferroviario siamo ultimi”. L'articolo Trenord, la protesta dei sindaci Pd contro i ...

Milano Ristorazione in sciopero : il tramezzino della discordia scatena la protesta dei genitori : Il menù di emergenza proposto ai bambini ha sollevato un polverone sui social: protestano anche le educatrici

Pontedassio : protesta dei lavoratori contro la Cooperativa Proteo per i contratti di lavoro proposti - La Marca - Uil - "Chiederemo un ... : Un contratto di Cooperativa sociale . Questo quanto proposto a cinque lavoratori, tre ex Idealservice e due ex Helix, da parte della Cooperativa Proteo che, da luglio, ha preso in carico il servizio ...

Genova - protesta dei portuali : “Lavoriamo con allerta meteo rischiando la vita. Operazioni devono essere sospese” : “Siamo tutti teste calde”, così il Collettivo Autonomo dei lavoratori portuali di Genova risponde al principale terminalista del porto, Aldo Spinelli, che nei giorni scorsi ha negato di aver fatto lavorare i suoi dipendenti in condizioni di pericolo o mancanza di sicurezza durante l’allerta rossa della scorsa settimana, quand’era arrivato a definire “testa calda” il lavoratore ritenuto “colpevole” di aver contattato i sindacati e ...