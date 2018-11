La proposta dei 5 stelle in manovra | contraccettivi gratis per i giovani

L'Europarlamento scivola sui visti umanitari : non passa la proposta dei corridoi legali per migranti in Ue : Ancora una volta l'Ue si dimostra reticente sui migranti. Sembrava tutto fatto, almeno per il relatore, il socialista spagnolo Fernando Lopez Aguilar: oggi L'Europarlamento avrebbe dovuto approvare la sua proposta per introdurre un nuovo sistema di visti umanitari per garantire ingressi legali nell'Ue a chi scappa da guerre, carestie, persecuzioni politiche. Non è andata così, con grande sorpresa e rabbia da parte di Lopez Aguilar. ...

''Le aree ai margini dei paesi si possono recuperare a pastorizia e coltivazione'' - gli allevatori danno il via libera alla proposta di ... : TRENTO . "Si deve ragionare sulla possibilità di recuperare a prato quei terreni falcidiati dalla caduta degli alberi a causa dell'ondata di maltempo", queste le parole di Mauro Fezzi , presidente ...

"Si potrà scavare il letto dei fiumi". La proposta della Lega è un caso politico : Non ti fanno toccare l'albero nell'alveo - aveva detto dopo le alluvioni il vicepremier Matteo Salvini - ed ecco che l'alberello ti presenta il conto'. Contro l''alberello' e per porre fine ad ...

SINODO "CHIESA DALLE GENTI" : SABATO 3 NOVEMBRE - L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI CONSEGNA ALL'ARCIVESCOVO IL DOCUMENTO DI proposta DELLE NUOVE ... : ... di fronte a un presente e a un futuro che si colorano di tratti inediti non soltanto su temi come l'economia e l'immigrazione, ma anche sulla trasmissione della fede cristiana alle NUOVE generazioni.

M5S - la proposta di Casaleggio : blockchain per la trasparenza dei processi decisionali : 'Esistono dei modi per rendere trasparenti dei processi. A parte il fatto che non è più una società a gestire questi processi, ma un'associazione senza scopo di lucro. Questo è un primo passo che è ...

Legge 104 e quota 100 - proposta dei sindacati per includere i cargiver : La Legge 104 consente a tutti coloro che assistono un familiare affetto da gravi disabilita' di usufruire di alcune agevolazioni, ma l’introduzione della quota 100, inclusa nella manovra [VIDEO] appena approvata dal Governo, non prevede nessuna possibilita' di una pensione anticipata per la categoria dei caregiver. Per cercare di colmare questa lacuna si sono mossi i sindacati Cgil, Cisl e Uil con una proposta che potrebbe garantire a chi ...

proposta ridefinizione project financing : il Comune scrive alla Project Pontile per la retrocessione dei parcheggi a pagamento : ... va nella direzione di una gestione comunale degli stalli a pagamento che da un lato tuteli l'occupazione e dall'altra ci dia finalmente la possibilità di disegnare una politica della sosta che sia ...

proposta di Legge per il “sesso sicuro” : sconti su preservativi per la prevenzione dei più giovani : Siamo tornati ai tempi in cui le malattie sessualmente trasmissibili la facevano da padroni a causa di una mala gestione adolescenziale del sesso e tip tutto ciò che ne ruota intorno. Così arriva la Proposta di Legge M5S sul sesso sicuro, con sconti sui condom così da incentivarne l’acquisto e l’utilizzo per evitare infezioni sessualmente trasmissibili. Il testo, primo firmatario il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello, ...

Sconti sui preservativi per incentivarne l'acquisto. La proposta dei 5 Stelle : In arrivo una proposta di legge M5S sul "sesso sicuro", con Sconti sui preservativi per incentivarne l'acquisto e prevenire malattie e infezioni sessualmente trasmissibili, diventate una vera e propria piaga giovanile.Il testo, primo firmatario il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello, formato da due articoli, contiene "Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota Iva sui profilattici maschili e femminili" ed è attualmente in ...

Riceve proposta di matrimonio in volo - hostess licenziata : “Ha trascurato sicurezza dei passeggeri” : A maggio la sorpresa del fidanzato durante il volo di un aereo della China Eastern Airlines, la compagnia per la quale la ragazza lavorava. La sua gioia però è stata rovinata dalla lettera di licenziamento ricevuta la scorsa settimana.Continua a leggere

Chiusure dei negozi - la proposta del Pd : stop in tutt'Italia per 6 festivi - non domeniche - più altri 6 a scelta : Alle proposte di Chiusure obbligatorie di domenica dei negozi e supermercati presentate da 5Stelle e Lega, se ne affianca una targata Pd. Presentata a prima firma dal deputato Gianluca Benamati la ...

Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull'affido dei figli che cancella l'assegno di mantenimento in caso di divorzio : l'assegno coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei figli. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali ...