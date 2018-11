La promessa dell’alba film al cinema cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di sabato 17 novembre 2018) Ladell’alba è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 29 novembre 2018. La pellicola diretta da Eric Barbier ha come protagonisti Pierre Niney e Charlotte Gainsbourg. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ladell’albaal: scheda eGENERE: Biografico, Drammatico, Sentimentale ANNO: 2017 REGIA: Eric Barbier: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield, Zoe Boyle DURATA: 131 Minuti Ladell’albaal: trama Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale… Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. ...