La prof muore di cancro | i messaggi d’affetto dei suoi studenti sui muri di scuola

(Di sabato 17 novembre 2018) Per 26 anni è salita in cattedra e ha insegnato l’inglese a centinaia e centinaia di. Poi, mercoledì scorso, il tumore contro cui lottava da qualche tempo se l’è portata via per sempre. Aveva 58 anni Rossella Tadini, insegnante di lingue nellamedia di Mezzago, Monza e Brianza. È il Giornale di Monza a raccontare la sua storia e, soprattutto, il gesto che hanno fatto gliin sua memoria. Erano quattro anni che la docente, residente a Vimercate, combatteva la malattia. Una malattia che poi l’ha sconfitta, ma che non ha intaccato la voglia e la passione per l’insegnamento. “Non ha mai mollato, è andata avanti a insegnare finché il fisico glielo ha permesso – hanno raccontato sul Giornale di Vimercate in edicola i familiari – È riuscita a seguire iragazzi fino agli esami di terza media dell’anno scolastico appena concluso, mentre purtroppo non è riuscita ...