La polemica fra comunisti e socialdemocratici sulla forma dello Stato socialista

Parigi - clima teso fra Trump e Macron. polemica sull'esercito europeo : ...aveva espresso il timore che Trump stia cercando di destabilizzare l'ordine post-Seconda guerra mondiale e in un'intervista alla Gazeta Wyborcza ha aggiunto di credere che l'americano voglia un mondo ...

Maltempo in Veneto - 'è il conto dell'ambientalismo da salotto' : polemica sulla frase di Salvini : Esplode la polemica dopo che il vicepremier Matteo Salvini , visitati alcuni luoghi devastati dal Maltempo in Veneto , ha commentato: "E' il conto dell' ambientalismo da salotto " . A questa frase ha ...

Francesco Monte contestato al Gf Vip per la differenza Nord-Sud : è polemica : Accuse a Francesco Monte al Gf Vip, il concorrente si difende Sapevamo che l’argomento sarebbe stato affrontato al Gf Vip e infatti il bacio tra Giulia e Martina è stato al centro della puntata verso la mezzanotte. Appena è stato mandato in onda l’RVM riassuntivo, Signorini è subito intervenuto per fare le precisazioni che tutti […] L'articolo Francesco Monte contestato al Gf Vip per la differenza Nord-Sud: è polemica proviene ...

Grillo dopo la polemica sulla frase sugli autistici : "Mie parole strumentalizzate. Chi soffre ha bisogno di risposte" : dopo la polemica sulle parole pronunciate dal palco di Italia 5 Stelle, Beppe Grillo risponde e prova a giustificarsi. Il fondatore del Movimento 5 stelle aveva affermato: "Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l'autismo è la malattia del secolo. L'autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di Asperger, è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger..".Questa ...

Irama - frase shock/ “Fare a pugni con un trans…” - cantare la transfobia senza senso - è polemica sul web : Irama pubblicando l'ultimo album ha fatto una mossa del tutto sbagliata, specie interpretando la canzone dal titolo "Stanotte", ecco per quale motivo.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:21:00 GMT)

Grande Fratello VIP 3 - Alessandro Cecchi Paone e la storica polemica contro il reality nel 2001 : "Come si cambia per non morire" disse Fiorella Mannoia nel suo successo, proviamo a paragonare la stessa frase con una controversa vicenda cui protagonista è Alessandro Cecchi Paone. Andiamo per gradi: vi abbiamo riferito il nostro retroscena sui tre concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP lunedì sera in prima serata, fra i tre figura il nome del giornalista. I Retroscena di Blogo: i ...

Francesco e Giulia Gf Vip - polemica sul Web : “Finti! Si accordano per le nomination” : Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: una coppia strategica? Francesco e Giulia del Gf Vip 2018 sono nell’occhio del ciclone! Perché? Per due motivi precisi: il primo è che per un grande numero di telespettatori non sono davvero una coppia e starebbero quindi recitando una parte; il secondo, invece, è che fanno strategie su […] L'articolo Francesco e Giulia Gf Vip, polemica sul Web: “Finti! Si accordano per le ...

Alessandra Mussolini : 'Denuncio chi usa frasi offensive su mio nonno sui social' - Scoppia la polemica : E' con un "avviso ai naviganti" che l'europarlamentare Alessandra Mussolini annuncia dalle sue pagine di Twitter e Facebook che c'è un team di "legali a lavoro per verificare il politically correct di ...

Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto - la senatrice M5s : 'Fatto ricorso - non capisco polemica' : La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta ...

GIULIA SALEMI/ Innamorata di Francesco Monte? È polemica sul web : "Tutto costruito" (Grande Fratello Vip 2018) : GIULIA SALEMI, il pubblico fa il conto alla rovescia per capire quando scoppierà l'amore con Francesco Monte. Tra i due è sicuramente già scoppieto un feeling. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:31:00 GMT)