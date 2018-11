La nuova serie animata di Devil May Cry sarà collegata con la serie di Castlevania

She-Ra - la nuova serie animata è un bel ritratto delle giovani donne di oggi : Nel 1985, She-Ra era una serie animata che giocava contemporaneamente sugli stereotipi di certi immaginari e al contempo sulla loro sovversione: controparte femminile del cartone (e dei giocattoli) del muscoloso He-Man, la guerriera era una voluttuosa biondona tutta forme e ammiccamenti, dall’altra però era anche una figura di donna che prendeva in mano la situazione, ribaltando certi luoghi comuni e rigidità di genere. Sugli scaffali dei ...

44 Gatti - nuova serie animata in arrivo su Rai YoYo : nuova serie d’animazione in arrivo su Rai YoYo: si tratta di “44 Gatti”, la prima produzione prescolare di Rainbow: ecco le anticipazioni C’è grande attesa per la nuova serie animata “44 Gatti” in arrivo in esclusiva assoluta su Rai YoYo. Realizzata in co-produzione con l’Antoniano di Bologna e in collaborazione con Rai Ragazzi, la serie prende il nome dalla celebre canzone de Lo Zecchino d’Oro. ...

Arriva Baby - la nuova serie 'romana' di Netflix : La nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna ...

Clamoroso Giuseppe Rossi - riparte dalla Serie C : ecco la (probabile) nuova destinazione : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...

Samsung prepara la nuova serie Galaxy M : Samsung vorrebbe mettere ordine nella propria line-up con la nuova serie Galaxy M, ecco i presunti tagli di memoria dei primi due modelli. L'articolo Samsung prepara la nuova serie Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

Baby : trailer e locandina della nuova serie italiana targata Netflix : Baby è la nuova serie italiana prodotta da Fabula Pictures che uscirà in esclusiva su Netflix a partire dal 30 Novembre, da oggi sono disponibili il trailer e il manifesto che trovate qui di seguito. La serie è diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e altri attori italiani, Baby racconta in 6 episodi una storia di formazione che ...

Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch in Elseworlds come Superman e la sua Lois Lane : nuova serie in arrivo? : Elseworlds è dietro l'angolo e i fan di Arrow, The Flash e Supergirl sono già pronti a gustarsi il maxi crossover, il lancio di Kate Kane e l'arrivo della coppia "reale" formata da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch ovvero Superman e la sua Lois Lane. La star di Teen Wolf è ormai un volto celebre delle serie DC/The CW visto che non è la prima volta che veste i panni e il mantello dell'eroe di acciaio e non solo per i crossover con le altre serie ...

Baby - ecco il trailer della nuova serie tv italiana : Arriva il 30 novembre la nuova produzione originale italiana di Netflix: intitolata Baby, ha già attirato parecchie attenzioni per la sua natura controversa, spesso riducendo la sua trama al racconto delle Baby squillo che sono salite alla ribalta della cronaca romana di qualche anno fa. In realtà, come si vede nel primo trailer ufficiale appena diffuso, la serie tv vuole dare uno spaccato veritiero, complesso anche contraddittorio di ciò che ...

nuova Bmw Serie 8 cabrio : potenza ed eleganza per toccare il cielo con un dito [FOTO] : La Nuova Gran Turismo convertibile della Casa tedesca sfoggia tanta tecnoliga e vanta potenze fino a 530 CV La Casa di Monaco ha dato il via alla produzione della Nuova Bmw Serie 8 cabrio, variante convertibile dotato di tetto in tela della Nuova generazione della Gran Turismo teutonica di alta gamma. La Serie 8 cabrio si posiziona al vertice della gamma del Costruttore tedesco offrendo alla clientela un design affascinante che nasconde ...

Il creatore della nuova serie tv con Nina Dobrev licenziato per comportamento inappropriato : Fam è una nuova serie tv comedy ordinata in 13 episodi che ancora deve andare in onda e già fa parlare di sé, ma non in senso positivo. La serie tv, molto attesa vista la presenza di Nina Dobrev in cerca di rilancio dopo l'addio a The Vampire Diaries, andrà in onda soltanto nel corso del 2019 su CBS, la rete di The Big Bang Theory e NCIS per capirci, ma deve fare i conti con un serio problema avvenuto dietro le quinte.Come rivelato in ...

Non solo Masterchef - i grandi cuochi ormai vivono in tv. E in una nuova serie 'moriranno' anche : C'è chi aspetta con ansia la nuova stagione di Masterchef , il talent show culinario che ormai arrivato alla ottava edizione ha rivoluzionato il modo di raccontare il cibo e la gastronomia in ...

Porsche 911 - le prime immagini dei prototipi pre-serie di nuova generazione [FOTO] : Test in condizioni climatiche estreme Come accade con ogni nuovo modello di Porsche, anche la nuova generazione della 911 è stata sottoposta a numerosi test, molti dei quali in giro per il mondo ...

Le Terrificanti Avventure di Sabrina - la nuova serie tv di Netflix - è puro amarcord "alla" Stranger Things : Amante dei film horror e divisa tra il mondo mortale e l'Inferno, Sabrina deve affrontare il "battesimo oscuro" che la renderà una strega a tutti gli effetti. Come il celebre maghetto del grande ...

BMW Serie 8 - Tolti i veli alla nuova Cabriolet : La BMW presenta la Serie 8 Cabriolet, che sarà disponibile sul mercato a partire da marzo 2019. La vettura deriva dalla recente Serie 8 Coupé, dalla quale differisce essenzialmente per l'adozione della capote ripiegabile di tela, seguendo così la strada segnata dal modello che va a sostituire, ovvero la Serie 6 Cabriolet.Coupé e Cabriolet partono da un design unico. Il design della Serie 8 Cabriolet è frutto di un progetto nato insieme a quello ...