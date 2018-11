La navicella Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale | ecco cosa

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) La, inla(ISS) è stata lanciata con successo per mezzo di un razzo Antares dalla base NASA di Wallops Island, in Virginia, alla sua decima missione operativa. Il veicoloè costituito da due sezioni principali: il modulo di servizio della Northrop Grumman (precedentemente Orbital ATK) e il modulo cargo pressurizzato (PCM), sviluppato e realizzato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). Il nome di questo nuovoè stato scelto in onore dell’astronauta americano John Young, uno dei 12 uomini a camminare sulla superficie della Luna, comandante di quattro diverse classi di astronavi ed ex capo dell’ufficio astronauti della NASA. Raggiunta la, lasarà catturata dal braccio robotico e agganciata alla porta Nadir del Nodo ...